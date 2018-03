Utrolig fejl: Læger foretog hjerneoperation på forkert patient

På Kenyatta National Hospital i Nairobi skete der i sidste weekend en utrolig fejl. En patient var indlagt med en blodprop i hjernen, imens en anden var indlagt med en ufarlig hævelse.

Da patienten med blodproppen havde ligget på operationsbordet i adskillige timer, og lå med et åbent kranie, opdagede lægerne, at manden på operationsbordet ikke havde nogen blodprop. De havde nemlig opereret på den forkerte patient. Det skriver BBC.

Patienten i bedring

Hospitalet oplyser, at patienten er i bedring efter den fejlslagne operation, og at en undersøgelse af behandlingsforløbet er blevet sat i værk.

Efter den absurde hændelse har hospitalets chef, Lily Koros, udtalt, at hun beklager forløbet, og at hospitalet har gjort alt for at sikre patientens sikkerhed.

- Vi kan med glæde informere, at patienten er i bedring, siger hun.

Ikke første skandale

Hun forklarede desuden, at fire medarbejdere efterfølgende var blevet suspenderet. Det drejede sig om en neurokirurg, to sygeplejersker og en narkoselæge.

Få timer senere udtalte den kenyanske sundhedsminister, Sicily Kariuki, at også Lily Koros - hospitalets chef - var blevet suspenderet.

Sagen om ombytningen af de to patienter sker blot seks uger efter, at det kenyanske hospital sidst blev ramt af en skandale. Der lød anklagerne på, at flere nybagte mødre var blevet voldtaget på hospitalet.