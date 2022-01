Utrolig hukommelse genforener mor og bortført søn efter 30 år

En kinesisk mand, der blev bortført for over 30 år siden, er lørdag blevet genforenet med sin biologiske mor, efter at han forleden delte et kort af sin barndomslandsby, som han selv havde tegnet ud fra hukommelsen.

Det skriver BBC.

Manden ved navn Li Jingwei var bare fire år gammel, da han i 1989 blev lokket væk fra sit hjem og senere solgt ulovligt til en anden familie.

24. december delte han det håndtegnede kort på videodelingsappen Douyin. Det lykkedes herefter politiet at matche kortet med en lille landsby, hvor der boede en kvinde, hvis søn var forsvundet.

Efter dna-test blev Li Jingwei så forenet med sin mor lørdag i provinsen Yunnan.

På videooptagelser fra genforeningen kan man ifølge BBC se parret mødes for første gang i over tre årtier, og hvordan Li Jingwei forsigtigt fjerner sin mors mundbind for at kigge nærmere på hendes ansigt, inden han bryder ud i gråd og omfavner hende.

- 33 års venten, utallige nætters længsel og til sidst et kort håndtegnet fra hukommelsen. Det her bliver et øjebliks perfekt frigørelse, skrev Li Jingwei på sin profil på Douyin inden mødet med sin mor.

- Tak til alle, der har hjulpet mig med at blive genforenet med min familie.

Li Jingwei blev i sin tid bortført nær den sydvestlige by Zhaotong i netop Yunnan-provinsen. Den familie, han efterfølgende blev solgt til, boede over 1800 kilometer væk.

I årene efter prøvede han uden held at spørge sine nye forældre og søge i dna-databaser for at finde tilbage sin familie, inden han besluttede sig for at prøve internettet.

Det er ifølge BBC ikke ualmindeligt, at børn og især drenge bliver bortført i Kina og solgt til andre familier, da det har stor værdi at have en søn i det kinesiske samfund.

I 2015 blev det vurderet, at cirka 20.000 børn bliver bortført i landet om året.