Utrolig opdagelse: Nye besynderlige væsner fundet 7500 meter nede i havets dyb

Det ligner egentlig bare en forvokset, smilende ål, men det er det langt fra.

Der er derimod tale om tre helt nye fiskearter, som en gruppe forskere har fundet i dybet. 7500 meter under havets overflade.

Arten har fået de tre forskellige mundrette navne; den blå, den pink og den lilla Atacama-sneglefisk. Det skriver Newcastle University på deres hjemmeside.

Og det er ikke hvilken som helst fisk. Dens opbygning er helt unik ifølge Dr. Thomas Linley.

- Der er noget ved de her sneglefisk, der gør, at de kan tilpasse sig og levet på havets bund. Uden for andre fisks rækkevidde og fri for konkurrenter og andre rovdyr.

Men selv om der ikke er ret meget liv så langt nede, så viser forskernes billeder, at der er masse små andre hvirvelløse væsner, som de nye fiskearter kan leve af.

Smelter langsomt

Samtidig beskriver Dr. Thomas Linley, hvordan sneglefisken kun kan leve, hvis den opholder sig langt under havets overflade. Ellers går det galt. Helt galt.

- Deres geleagtige struktur betyder, at de bedst lever under et voldsomt pres, og faktisk er det hårdeste i deres krop knoglerne i deres indre øre, som giver dem balance.

- Uden det ekstreme tryk og kulden til at understøtte deres krop er de ekstremt skrøbelige, og de smelter hurtigt, hvis de kommer op til overfladen, siger Dr. Thomas Linley.

De nye besynderlige væsner er fundet i Atacamagraven. Den er mere end 8000 meter dyb og strækker sig langs Chiles kyst i Stillehavet.

Det er ved hjælp af over 100 timers videomateriale og over 11.000 billeder, at forskerne har fundet de nye væsner.

Forskerholdet består af 40 personer fra 17 forskellige lande