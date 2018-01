Utrolig voldtægtssag i Sverige: 16-årig dømt for voldtægt mod 13-årig på toilet

Den 16-årige teenage-dreng var i forvejen dømt for tre seksuelle overgreb mod tre andre piger - han fik dog lov til at fortsætte som elev på skolen, hvor de tre piger også er elever

En kun 16-årig teenage-dreng er ved den svenske hovret dømt for voldtægt mod en kun 13-årig pige, der blev begået på et toilet under en idrætsdag den 17. oktober sidste år.

I forbindelse med idrætsdagen, hvor ca. 200 elever var til stede, lykkedes det for den 16-årige dreng at tvinge en kun 13-årig pige ud på et toilet. Ifølge pigens forklaring begyndte drengen at berøre hendes krop både uden på tøjet og inden for tøjet, og den 16-årige førte også sine fingre op i pigens vagina.

Det seksuelle overgreb blev kun standset, fordi det lykkedes for en ansat på idrætsanlægget at åbne døren til toilettet, så han kunne stoppe drengens seksuelle overgreb mod den 13-årige pige. Drengen har erkendt, at han har rørt ved pigen, men han hævder, at hun frivilligt lod ham gøre det.

Det skriver flere medier heriblandt Sydsvenskan.

Allerede i november måned blev den 16-årige dreng af den svenske tingsret dømt for seksuelt overgreb mod den 13-årige pige. Og han blev idømt til ophold på et ungdomshjem for kriminelle.

Men nu har hovretten altså skærpet dommen til voldtægt. Strafudmålingen blev den samme bortset fra, at den 16-årige dreng nu skal betale 100.000 svenske kroner i erstatning til pigen i stedet for 21.800.

Stor kritik mod skolen

Sagen har været meget omtalt i Sverige og udløst masser af kritik mod især de ledende myndigheder for drengens skole. Den 16-årige dreng er nemlig tidligere dømt for hele tre seksuelle overgreb mod tre andre piger på skolen. Og ved alle tre tilfælde var pigerne under 15 år. Den 16-årige elev blev dengang dømt til at betale erstatninger på 21.000, 16.000 og 10.400 svenske kroner til de tre piger og blev samtidigt idømt 50 timers samfundstjeneste.

Men det helt groteske i sagen er, at han efter sin dom for seksuelle overgreb mod de tre piger fik lov til at fortsætte som elev på skolen. Derudover lod personalet ham også have kontakt til de tre udsatte piger, som han netop var dømt for at have udsat for seksuelle overgreb.

Skolens rektor fik dengang i følge den svenske avis Expressen hård kritik af tingsretten. Og de pårørende til de tre udsatte piger har også kritiseret skolen for ikke at have grebet mere effektivt ind mod den 16-årige dreng.

Skolestrejke eller hjemmeundervisning

Den svenske debattør Thomas Gür har også i et facebook-opslag omtalt den groteske voldtægtssag i Sverige. Han skriver således:

- Noter at vi i Sverige har skolepligt, og at pigerne ifølge loven har været tvunget til at møde op på den samme skole som en serie-voldtægtsmand går på. Og at skolen har nægtet at bortvise ham.

- Hvis det havde berørt mine børn havde jeg gjort følgende:

A: Organiseret en skolestrejke, så længe denne person havde tilladelse til at være på skolen.

B: Jeg havde nægtet at sende mine børn til skolen og havde enten flyttet dem til en anden skole eller ulovligt organiseret hjemmeundervisning til dem, indtil problemet var løst.