Utrolige billeder: Her spiser slange krokodille

En kajakroer fik sig noget af et syn, da han spottede Australiens næststørste slange i færd med at indtage et noget overraskende måltid

Ophidiofobi er en fobi, hvor man har en sygelig angst for slanger, og det skal du helst ikke have, hvis du læser videre.

For længere nede i artiklen finder du nogle helt utrolige billeder, hvor en pythonslange er i gang med at sluge en større krokodille, som den har klemt livet ud af.

Selvom krokodillen var ganske stor, så kan slangen med sine løse kæber fortære ferskvandskrokodillen, mens den med kroppen klemmer krokodillen så lille som muligt.

Billederne er taget af australske Martin Muller, som spottede den gruopvækkende scene på en kajaktur i sumpområdet Mount Isa. Billederne postede han på Facebooksiden GG Wildlife Rescue Inc, og opslaget gik hurtigt viralt.

Over 13.000 tilkendegivelser, 16 tusinde kommentarer og 28.000 delinger har opslaget fået, siden det blev lagt på 1. juni i år.

Mange var forbløffet over, at en pythonslange er i stand til at overmande og spise en krokodille, mens andre er forundrede over, at Martin Muller turde blive og tage billeder af episoden.

Ifølge ejeren af Facebooksiden GG Wildlife Rescue Inc, Michelle Jones så spiser pythonslanger mere eller mindre alt, hvad de kan få ind i deres mund. De er i stand til at løsne deres kæber, så de kan spise et større bytte, og det er slet ikke ualmindeligt, at de forsøger at spise en krokodille.

Det siger hun til Daily Mail Australia, hvor hun også forklarer, at hun selv har to pythonslanger som kæledyr.

