Utrolige billeder: Kæmpe drone-hyldest til kongen

Mere end 300 droner var mandag aften lokal tid i luften i Bangkok for at markere kroningen af Thailands kong Maha Vajiralongkorn. Det skriver Reuters.

Her oplyste de mange droner nattehimlen, mens de fløj i forskellige formationer, og blandt formede det thailandske flag samt kongens silhuet. Dronerne skrev også 'længe leve kongen', 'Chakri Dynasty' og et thailandsk ti-tal på himlen for at markere, at Maha Vajiralongkorn er den tiende regent fra Chakri-dynastiet, der blev grundlagt i 1782.

Kongen bklev officielt kronet lørdag 4. maj, og droneshowet var derfor en del af afslutningen på tre dages fejring af majestæten.

Kong Vajiralongkorn har dog siddet på tronen siden oktober 2016, hvor hans far, kong Bhumibol Adulyadej, afgik ved døden.