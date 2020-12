Utrolige billeder: Se stjerne falme

Astronomer har gjort et utroligt fund, idet de har opdaget en stjerne, der over de sidste 20 år er falmet, og har ændret udseende fuldstændigt

Man kan 'lyse klart som en stjerne,' men nu kan kan man tilsyneladende også falme som en stjerne.

NASA har nemlig offentliggjort et fund helt ud over det sædvanlige, idet stjernen ved navn Hen 3-1357, også kaldet Stingray Nebula, over en tidsperiode på kun 20 år er falmet voldsomt og har ændret udseende fuldstændigt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan her så stjernen Hen 3-1357, også kaldet Stingray nebula, ud i 1996. Foto: NASA

Selv om universet ændrer sig konstant, er det yderst sjældent, at ændringerne kan følges på en menneskealder. Normalt er processen for en falmende stjerne nemlig meget længere end et menneskes levetid. Derfor giver Stingray Nebula forskere en helt speciel mulighed for at følge evolutionen af stjernen i realtid.

Rundt om stjernen Stingray Nebula på billeder fra 1996, kan der ses en tydelig blå farve, der får stjernen til at lyse yderligere op. På billeder fra 2016, altså kun 20 år senere, er den blå farve næsten fuldstændigt falmet, og stjernen er blevet betragteligt mindre.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan så stjernen ud i 2016. Det er tydeligt at se, at stjernen har ændret markant form, og at den ikke længere omkranses af en stærk lyseblå farve. Foto: NASA

Forskere har opdaget den enestående evolution af stjernen, der lyses op af kvælstof, brint og ilt, skyldes et fald i ilt niveau, der har gjort at lysstyrken på stjernen er faldet med en faktor på 1000.

- I de fleste studier bliver tågen (det blå rundt om stjernen, red.), større. Her ændrer den fundamentalt sin form og lyser langt svagere, vel og mærke med en fart vi aldrig har set før, siger Bruce Balick fra Washington University, der har haft en hovedrolle i den nye forskning.

Forskerne kan ikke umiddelbart finde en årsag til det overraskende fund.

Teamet, der studerer den hurtigt falmende stjerne, kan ligeledes kun spekulere i, hvad fremtiden bringer for den enestående, men tilsyneladende døende stjerne.