Utrolige droneoptagelser: Støvstorm opsluger by

Med sin drone fangede Chris Mulkey 5. juni en fascinerende video af støvstormen, der opsluger grønne marker og hjem i Coahoma.

Videoen har fået mere end 117.000 visninger, og er blevet delt over 1500 gange, siden Mulkey publicerede den på Facebook.

Chris Mulkey forklarede ifølge det britiske medie Dailymail, at han hurtigt efter, han havde fanget optagelserne, var nødt til at lande dronen, da vinden ellers ville have fanget udstyret og ødelagt det.

National Weather Service i Texas erklærede støvstormen en ‘Haboob’, et navn der stammer fra arabisk.

‘Haboobs’ opstår, når tordenbyger dannes i tørre områder, og der sker såkaldte ‘downburst’, hvor luft i høj hastighed vælter fra tordenskyen ned mod jorden.

Campister taget på sengen: Sådan ser der ud inde i en sandstorm

Usædvanlig forvandling: Sandstorm maler Europa orange