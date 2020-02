Utrolige før og efter-billeder fra skovbrand

Omkring årsskiftet gik billeder af flammehav, døde dyr og afsvedne buske og træer i Australien verden rundt.

Landet var for under to måneder siden ramt af de værste skovbrande nogensinde, og man fik først bugt med flammerne, da et massivt vejrskifte satte ind.

I mellemtiden var et areal større end Danmark blevet brændt af i de mange skovbrande, og selvom naturen langt fra er kommet sig over de voldsomme skader, går det alligevel overraskende hurtigt i den rigtige retning.

Det viser optagelser lavet af den australske brandmand Joe Reid, som var på arbejde nytårsaften, da brandene i delstaten New South Wales var på deres højeste.

- Vi rykkede ud til et alarmopkald om et hus i brand.

- Townshippet Conjola Park stod i lys lue, da vi ankom. 89 hjem blev ødelagt og en række folk mistede livet i og omkring det lille township den dag, fortæller Joe Reid til Caters News.

Joe Reid filmede udrykningen til branden, og i optagelsen kan man blandt andet se afsvedet græs, brændende buske og tyk røg i luften.

Her er det tæt på at gå grueligt galt for en flok australske brandmænd, som bliver fanget i et ild-inferno under en udrykning nytårsaften. Video: NSW Fire and Rescue

Da Joe Reid kørte den samme tur 18. februar i år, var der dog ikke mange spor efter de voldsomme naturbrande mindre end to måneder forinden. Tværtimod.

På optagelserne er der nemlig frodigt og grønt, så langt øjet rækker, og det er næsten ikke til at se, at området i det sydlige New South Wales var hærget af voldsomme skovbrande indtil for ganske nyligt. Se før- og efterbillederne i videoen ovenfor.

- Jeg kørte på den samme vej, som jeg tog de første optagelser på, og kunne ikke tro forskellen. Derfor lavede jeg en video, så jeg kunne lave en sammenligning.

- Australiens bush og miljø er fantastisk, utrolig dynamisk og hårdfør, lyder det fra den australske brandmand.

