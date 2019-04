Utroligt: 430 millioner år gammel søagurk fundet

Der er gode nyheder, hvis man interesserer sig for noget så specifikt som søagurkens oprindelse.

En gruppe forskere i Storbritannien har nemlig fundet, hvad de mener er en 430 millioner år gammel søagurk, der er bevaret i et fossil.

Det skriver nyhedsmediet Newsweek.

Forskerne har nu genskabt søagurken med 3D, og det har vist et vigtigt cirkulationssystem, der kan betyde meget for læren om den specifikke art.

- Ved hjælp af 3D-rekonstruktionen kan vi nu anerkende fossilet som en art, der er ny inden for videnskaben, lød det fra Imran Rahman, der er den ledende forsker for fundet.

Rekonstruktionen var med til at vise indre materialer, der tidligere aldrig har været fundet i fossiler af denne art.

- Det gjorde det muligt at se sammenligningen mellem fossilet og moderne søagurker. Vores analyse af fossilet evolutionære udvikling demonstrer at skelettet fra søagurken gradvist er blevet mindre gennem dens tidligere evolution for over 400 millioner år siden.

Fossilet har fået navnet Sollasina cthulhu og bare ét af de mange spektakulære fund, der er fundet ved britiske Hereforshire.