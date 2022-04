Utroligt fund i alperne: - En slags spøgelser

Forskere har gjort et usædvanligt fund i det schweiziske alper.

Der er tale om fosiller fra det gigantiske forhistoriske krybdyr iktyosaurer, der med en længde på 26 meter gør den til klodens mægtigste skabning gennem historien.

Blandt fossilerne er en tand, som er den største af sin slags, der nogensinde er fundet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Roden på en forstenet tand opdaget i de schweiziske alper fra et forhistoriske dyr kaldet en iktyosaurer med en diameter på omkring 6 centimeter. Foto: Rosi Roth/Ritzau Scanpix

Brik i puslespillet

De opsigtsvækkende fund fra den geologiske triastid af resterne fra iktyosaureren er netop blevet udgivet i en rapport i det anerkendte tidsskrift Journal of Vertebrate Paleontology.

- Dybest set er dette ligesom en brik i puslespillet. Trias er denne periode, der virkelig for mange palæontologer er den mest spændende, fordi den er oprindelsen til den moderne verden, siger Martin Sander, der er palæontolog ved universitetet i Bonn i Tyskland og leder af forkerholdet.

Foruden tanden er der fundet rester ryghvirvler, ribben og den yderst specielle tand.

- Dem, vi finder i Alperne, er virkelig en slags spøgelser. Vi ved, de er der. Vi ved, at de er kæmpestore, men de er svære at finde, siger Martin Sander.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En rekonstruktion af en 200 millioner gammel scene fra det, der i dag er de schweiziske alper. Her ses det hvadlignende krybdyr iktyosaurer blandt andet. Foto: Jeaneete Ruegg/Ritzau Scanpix

Kæmpe hvaløgle

En iktyosaur er en hvaløgle, som levede for godt 205 millioner år siden. Tidligere har man også fundet andre rester af verdens største dyr nogensinde.

Blandt andet i 2016, hvor en fossiljæger fandt knogler ved på en strand i England. Her var der ifølge forskere ved University of Manchester tale om en del af dyrets massive kæbe.

- Da vi kun har et stykke af kæben, er det svært at vurdere størrelsen. Men ved hjælp af en simpel skaleringsfaktor og en sammenligning med knogler fra en anden dinosaur, må Lilstock-fundet være 25 procent større, ssagde Dean Lomax fra University of Manchester dengang om fundet i en pressemeddelelse.