Utroligt fund i Amazonas

På overfladen ligner det en helt normal ål - men det er det ikke.

Der er derimod tale om et historisk fund i Amazonas' vand, hvor en grupper forskere har lokaliseret en ål, der kan producere op til 860 volt spænding. Det er 210 volt mere end electrophorus electricus-ålen, der havde rekorden.

Sådan ser den nyopdagede elektriske ål ud. Forskerne har brugt ålens dna til at fastslå, at der er tale om en ny art. Foto: Leandro SOUSA/AFP

Den nye ål har fået navnet electrophorus voltai og begejstrer forskerne.

- Det er virkelig iøjnefaldende. Hvis du kan opdage en ny lang fisk efter 250 års videnskabelig efterforskning, hvad kan du så ikke finde i den region? siger David de Santana, der arbejder på Smithsonian's National Museum of Natural History, der står bag pressemeddelelsen om ålen.

Forskerne har fundet tre forskellige arter, og ifølge David de Santana begyndte de deres udvikling for 7,1 millioner år siden.

Den nye type ål har efter sigende levet i højlandets søer, hvor elektriciteten har haft hårde vilkår.

Derfor kan årsagen til artens kraftige styrke være, at den har været tvunget til at kompensere for vandets dårlige evne til at lede strømmen. De elektriske ål bruge deres evne til at producere strøm til at forsvare sig og til at jage.