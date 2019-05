Utroligt: Mand spiller saxofon uden instrument

De fleste har prøvet at efterligne lyden af en saxofon, når der skal synges fødselsdagssang - altså den med intrumenterne.

Men Tosan Arugba fra Nigeria kan faktisk lyde som en saxofon.

Den historie bringer CNN.

(Hør ham her)

31-årige Tosan Arugba formår at skabe den saxofon-lignende lyd ved at fløjte og puste på samme tid. Det har gjort ham til en kendis i sit hjemland. Sidenhen er han blevet døbt 'den menneskelige saxofon'.

Nu deler han sit særlige talent på sin Instagram til stor glæde for følgerne.

I 2010 overlevede Tosan Arugba et bombeattentat på sin arbejdsplads, som var orkestreret af en militant gruppe, der går under navnet 'MEND'. Det førte til svære forbrændinger i hans ansigt.

Efter at han var kommet sig over den forfærdelige oplevelse, begyndte han at gå meget i kirke. Det var her, at han opdagede, han kunne lyde som en 'saxofon'.

Nu håber han, at han kan leve af at lave musik i fremtiden.