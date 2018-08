Utroligt syn: En million myrer bygger 'levende bro' for at angribe hvepsebo

Her kan man se det utrolige øjeblik, hvor en million hærmyrer arbejder effektivt sammen for at konstruere en 'levende bro' af deres egne kroppe for at angribe et stort hvepsebo.

Det perfekt arrangerede angreb blev filmet i Brasilien af elektroingeniøren Francisco Boni, der efterfølgende lagde sin video ud på twitter og skrev:

'Angreb fra 'legionær myrer(også kendt som hærmyrer eller marabunta) mod et hvepsebo. Det er imponerende med denne sværm af intelligens og kollektiv beregning, der bruges til at skabe denne bro'.

Twitter-opslaget, der blev lagt ud i søndags gik lynhurtigt viralt. Videoen er nu set 700.000 gange, og opslaget har fået 22.000 likes.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8 — Francisco Boni (@boni_bo) August 5, 2018

Fransisco Boni tilføjede også på twitter, at det er normalt under den slags angreb, at de fleste hvepse når at flygte. Og hærmyrerne forlader ikke hvepseboet, før de har plyndret det fra alt af værdi lige fra pupper til larver og æg, og selvfølgelig også de få hvepse, der ikke nåede at undslippe det effektive angreb. Herefter bæres alt byttet tilbage over den 'levende bro' og afleveres i myrernes koloni.

Som forklaring på, at myre-broen ikke er mere vandret siger Fransisco Boni, at det er mere effektivt for myrerne at konstruere en bro, der går ned og herefter op. Det gør det lettere for myrerne at bære deres bytte.

Effektive og aggressive

Fra Biologisk Institut på Københavns Universitet skrives der, at 'tropiske hærmyrer er kendt for deres aggressivitet og deres raids mod langt større dyr, når de går amok og slæber byttet hjem til boet. Hærmyrerne er også kendt for med jævne mellemrum at flytte deres kolonier, når de har brug for nye græsgange efter endt vandalisering. Og centralt i denne brutale verden med millioner af individer, er koloniens ene dronning. Hun lægger æg og sørger dermed for artens overlevelse'.

Her bliver hvepseboet angrebet af de effektive og aggressive hærmyrer. (Foto: Fransisco Boni/Twitter)