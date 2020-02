Utroligt syn: Slår vild rekord

Fyrværkeriet vejede over et ton, og dermed var det altså den tungeste fyrværkeriraket, der nogensinde er fyret af

Skiområdet Steamboat Springs i Colorado i USA skrev i weekenden historie.

Her kunne folk opleve verdens største fyrværkeriraket eksplodere i et utroligt syn.

Det skriver CNN.

Raketten blev affyret i forbindelse med en festival i det populære skiområde ved Emerald Mountain og nåede næsten 2000 meters højde, inden det sprang i luften.

Steamboat Fireworks, som står bag affyringen af fyrværkeriet, er glade for resultatet.

- Vi har investeret flere hundrede timer i det her projekt, og vi vil nyde succesen i de næste måneder, siger projektleder Tim Borden i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Fyrværkeriet er det tungeste i historien, og ifølge CNN vejede det 2800 pund, svarende til omkring 1,3 ton - eller det samme som en Toyota Corolla.

Den tidligere rekord blev sat i 2018 i De Forenede Arabiske Emirater. Dengang blev der affyret fyrværkeri med en vægt på cirka 1,1 ton.

Dermed kan Stremboat Fireworks glæde sig over, at de fremover vil være at finde i Guiness Rekordbog. Affyringen af fyrværkeriet blev nemlig overværet af en official herfra.

