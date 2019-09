Utroligt vejrfænomen i Danmark

Hvis du var af den overbevisning, at man skulle hele vejen til Grønland eller Norge for at opleve nordlys, kan du godt tro om igen.

Ekstra Bladets egen fotograf Per Rasmussen fangede fænomenet over den danske ø Møn natten til lørdag. Han befandt sig på på Ulvshale Strand.

- I starten var jeg mega meget i tvivl om, det var nordlys, fordi det startede ret svagt, men da det pludselig begyndte at give de farver, som man ser, var jeg ikke i tvivl, fortæller han.

- Jeg stod der mutters alene, men det er jo den store glæde, man har som fotograf. Man kan få lov at viderebringe det, man har set, til alle dem, der ikke var der.

Også Ekstra Bladets fotograf Kenneth Meyer var sent oppe fredag nat. Han fangede følgende billede ved Vejby Strand i Nordsjælland:

To stjerneskud kan også ses på nattehimlen. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg kørte derop, fordi jeg havde hørt, der skulle være nordlys. Det var lidt et sats, fordi der var mange skyer, men det handlede bare om at vente længe nok. Jeg var deroppe i 3-4 timer, fortæller han.

Hvad er nordlys? Nordlys - også kaldet aurora borealis - opstår, fordi solen spreder varierende mængder elektriske partikler ud i rummet, der laver forstyrrelser i jordens magnetfelt. Forstyrrelserne kan skabe en energirig partikelstråling, der danner de smukke farver på himlen, når den kommer i kontakt med atmosfærens atomer og molekyler. Nordlys er et relativt sjældent fænomen i Danmark og har sjældent samme kraftige farver, som man eksempelvis ser i Grønland.

Dark sky

Udover at være fotograf på Ekstra Bladet er Per Rasmussen i øjeblikket ved at lave en bog med billeder af øerne Møn og Nyord fotograferet om natten.

- Området har et internationalt prædikat, der hedder 'Dark Sky', hvilket betyder, at der er minimalt bylys, forklarer han.

- Når der ikke er noget elektrisk lys, ser man nattehimlen på en fuldstændig anden måde. Når du kommer derud og står i mørket, ser du pludselig stjernehimlen fra en helt ny side.

Møn og Nyord er det eneste sted i Norden, der kan prale af det eftertragtede prædikat. I alt er der syv steder i Europa, som officielt er 'Dark Sky'-områder.

Per Rasmussen forventer, at hans bog om øerne bliver udgivet sidst i oktober.

- Det var en fantastisk finale at opleve nordlys, som er ret sjældent i Danmark, siger han.