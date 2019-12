Utroskab til julefrokosten: Skal du sige det eller ej?

Juletid er lig med julefrokoster, og for flere betyder det, at de våde sager ryger ind. Og det kan gøre, at fornuften ryger ud. Det har før medført, at ægtefæller og kærester har trådt ved siden af og brudt den sagte eller indforståede regel om et monogamt forhold.

Se også: Afsløret: Så mange er utro til julefrokosten

Maj Wismann der er klinisk sexolog og parterapeut, har siddet med flere par, hvor utroskaben først er blevet trukket frem i lyset flere år efter, hvilket ofte har gjort mere skade end, hvis det var blevet fortalt med det samme.

- Når man først har siddet med de par, hvor utroskaben er blevet opdaget 20 til 30 år efter og man oplever al den frustration der følger med, så er det meget svært at udstikke anbefalinger om, at man holder sit utroskab hemmeligt i flere år.

- Forestil dig, hvordan det er om ti år at få at vide, at din partner faktisk har været dig utro. Nu har du fået to børn med en mand eller kvinde, som du faktisk ville have valgt fra, hvis du havde vidst besked.

Maj Wismann har siden 2006 haft egen sexolog og parterapeutpraksis. Hun har hjulpet flere hundrede par med at få styr på kærligheden og sexlivet. På Majwismann.dk finder du mere info om Maj som terapeut.

Det bliver værre med tiden

Hos nogle vokser den dårlige samvittighed over tid, så den til sidst er så stor, at de først fortæller, hvad der er sket lang tid efter episoden fandt sted. Ifølge Maj Wismann gør det mere skade på begge parter.

- Hvad jeg har oplevet er, at det for de fleste er værre at få utroskaben at vide år efter, at det er fundet sted. Og jeg anbefaler at man ved siden af parterapien, også går i et individuelt psykolog forløb, for det er jo en stor del af ens liv der i bund og grund har været baseret på noget man troede var noget andet. Ofte ryger man ind i en markant større eksistentiel krise, hvis utroskaben er foregået for mange år siden.

Ikke altid sort på hvidt

- Det er selvfølgelig ikke altid sort på hvidt, og der kan være få eksempler på, hvor det er bedre at holde mund, men som udgangspunkt er min erfaring, at det er bedst at være ærlig fra start.

- For man begynder at bygge et forhold på ærlighed og troskab, som så bare er løgn. Det handler ikke bare utroskab, det handler helt generelt om, at hvis vi bryder de regler, vi laver over for hinanden, så skal man selvfølgelig lade sin partner have det valg, hvorvidt de vil være en del af det her forhold, når du har brudt reglerne.

Det der gøre mest ondt

- Mange føler, de sidder helt alene, når de finder ud af, at deres partner har været utro for ti år siden. Det er ikke så meget utroskaben i sig selv, der gør ondt, det er følelsen af at være blevet holdt for nar i så lang tid, som på de fleste gør endnu værre end selve utroskaben.

Fakta: Sex i Danmark. Nøgletal fra Projekt Sexus 2017-2018 I 2019 har Projekt SEXUS udgivet verdens største befolkningsundersøgelse om seksualitet og derunder utroskab. Utroskab mindst én gang i nuværende parforhold

Blandt 47.379 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede 18,5%, at de havde været deres nuværende partner utro mindst én gang. Køn og alder

Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder. For både mænd og kvinder er andelen af folk der er utro størst blandt 65 til 74-årige.

Ikke alle kan rumme ærligheden

Anja Lysholm har skrevet bogen 'Hvem er du utro'. Hun vil også gerne give danskerne et par ord med på vejen, hvad angår ærlighed og utroskab.

- Jeg synes altid man skal være 100 % ærlig over for sin partner. Men jeg er tilhænger af tilgivelse og forståelse for at det kan være svært at være ærlig.

- Men hvor det så er almindeligt at give den utro part skylden for bruddet, mener jeg at begge har et ansvar. Den der kræver skilsmisse pga. utroskab, må gøre sig klart at han/hun vælger bruddet frem for tilgivelsen,

- Jeg har derfor stor forståelse for dem der skjuler et hurtigt sidespring til julefrokosten, f.eks. For det er ikke alle der kan rumme ærligheden, og så gør man måske i virkeligheden mere skade end gavn ved at fortælle det. Bliver sidespring noget der sker jævnligt, eller bliver til længere sideløbende, hemmelige forhold, så er min holdning at man skal sige det - altid.