Uundgåelig overvågning: Danske F-35 sender følsom flydata til Texas

FORT WORTH, TEXAS (Ekstra Bladet): Massevis af data vil i fremtiden blive sendt direkte fra de nye danske F-35-fly til den private amerikanske våbenproducent Lockheed Martin, der har udviklet flyet.

Normalt er det danske forsvar ellers mere end normalt tilbageholdende med at dele ud af data om deres fly.

Da Ekstra Bladet eksempelvis i november fik aktindsigt i en rapport om støjen fra Danmarks kommende kampfly var store dele af indholdet streget ud med sort tusch. Det gjaldt blandt andet, hvor meget en F-35-motor larmer i tomgang. Begrundelsen var hensynet til rigets sikkerhed og forsvar.

Forsvaret har givet Ekstra Bladet aktindsigt i en støjrapport vedrørende F-35. En stor del af de specifikke oplysninger er dog streget ud. Adskillige sider af den rapport, som Ekstra Bladet har fået tilsendt, ser derfor således ud. Forsvarets begrundelse er, at oplysningerne har betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar.

Alligevel er der lagt op til, at de nye, højteknologiske fly, der efter planen ankommer til Danmark i 2022, vil sende store mængder data om de danske fly, deres brug, missioner og så videre direkte til USA.

Her bliver de samlet på en server hos Lockheed Martin i Fort Worth, Texas. Det betyder således, at en privat, amerikansk virksomhed får eksklusiv adgang til data fra det danske forsvar.

Data bliver ikke kun sendt til Lockheed Martin fra danske fly, men også fra andre landes F-35-fly.

F-35-flyet er nærmest mere en computer end et fly. Softwaren, der styrer flyet og dets våben er uhyre kompliceret og har taget adskillige år - og forsinkelser - at udvikle. Foto: Stine Tidsvilde

Øget behov for beskyttelse

Lockheed Martin er angiveligt i gang med at udvikle en funktion i det system, der håndterer datadelingen, sådan at de enkelte lande kan frasortere visse data. Filteret er dog ikke færdigt endnu, og det gør flere lande højst utålmodige.

I Italien, Norge og Australien, der alle ligesom Danmark har købt F-35, frygter landenes respektive flyvevåben, at datastrømmen kan skade landenes suverænitet ved at udlevere følsom data, der kun har national interesse.

I Norge sammenligner Lars Gjemble, der er konsulent i det norske forsvarsministerium, udviklingen i flyets software med udviklingen fra gammeldags mobiltelefoner til smartphones.

- Når antallet af egenskaber øges, øges datamængden også, og det gør behovet for at beskytte den også. På en måde svarer det til udfordringen med, hvilke oplysninger om dig din smartphone deler med producenten, siger han til ABC Nyheter.

Udvikler selv filter

Personlig data, der deles fra en smartphone til eksempelvis Apple, kan være udfordrende nok i sig selv, men når det gælder et lands forsvar, er situationen en helt anden.

- Blandt andet på på grund af nationale hensyn er der et behov for et filter, hvor landene kan udelukke sensitiv data fra den datastrøm, der bliver delt med producenten Lockheed Martin, siger Lars Gjemble.

For at komme datadelingen til livs har Norge indgået et partnerskab med Italien, der også har købt F-35. Sammen vil de to lande udvikle et filter, der kan sortere i, hvilke data der deles.

- Italien vil i denne specifikke sag gerne opretholde sin suverænitet angående visse informationer ved at undgå unødvendige offentliggørelser, siger en talsperson for det italienske forsvar til Flight Global.

- For at opnå dette, ligesom andre lande gør, har Italien taget skridt for at sikre effektiv brug af våbensystemet uden at videresende data, der anses for at være følsomme.

Stoler på producenten

Det danske forsvar stoler på, at Lockheed Martin når at færdigudvikle systemets datafilter, når danske piloter for første gang sætter sig til rette i F-35-flyene - på trods af at udviklingen af F-35-flyet gang på gang er blevet ramt af forsinkelser.

'Der vil blive udvekslet informationer om F-35-flyet blandt brugerne og med producenten. Udvekslingen sker via et centralt it-system. I den forbindelse er der ved at blive udviklet en funktionalitet (et 'filter'), hvor den enkelte nation kan overvåge og filtrere udveksling af informationer', lyder det i en mail fra Forsvarets Nyt Kampfly Program til Ekstra Bladet.

'Dette 'filter' vil være på plads, inden Danmark modtager F-35 flyet. Nyt Kampfly Program er bekendt med, at de nationer, der allerede opererer F-35 flyene, har iværksat midlertidige tiltag for at filtrere data, indtil den centrale løsning er på plads, men er ikke bekendt med de nærmere forhold.'

Jack Crisler, er er vicepræsident i Lockheed Martin, forklarer, at den indsamlede data skal bruges til at analyse sig frem til, hvornår de enkelte fly har brug for reparationer og reservedele. Foto: Stine Tidsvilde

Lockheed Martin: Jo mere data jo bedre Vicepræsident i Lockheed Martin, Jack Crisler, erkender over for Ekstra Bladet, at der bliver sendt data fra F-35-flyene til virksomhedens hovedsæde i Texas. Han forklarer, at den indsamlede data skal bruges til at lave analyser af, hvornår flyene får brug for reparationer og reservedele. - Desto mere data F-35-organisationen kan indsamle, jo bedre vil vi være til at forudsige vedligeholdelsesbehovet i fremtiden, siger han og tilføjer: - Jo mere data vi kan analysere og dermed forbedre vores viden om fremtidige behov, desto bedre kan vi udnytte, de ressourcer vi har. Det er ligesom at lægge et budget derhjemme. Jo mere du ved om, hvad du skal betale i forsikring og så videre, desto bedre kan du forudsige, hvor meget du skal sætte til side. - Hvad mener du om, at blandt andre Norge ikke vil dele al data? Det går jo mod princippet i jeres data-indsamling? - Hvad Norge gør, må du spørge dem om.

Hovedindgangen til Lockheed Martins hovedkvarter i Fort Worth, Texas, hvor data indsamles fra F-35-flyene. Foto: Stine Tidsvilde

Lockheed Martin på den sorte liste Producenten af Danmarks kommende kampfly, den amerikanske våbenproducent Lockheed Martin, er på den sorte liste blandt flere store danske finansielle virksomheder. Blandt andre storbankerne Danske Bank, Nordea og SEB samt pensionskasserne Pensam og PFA Pension vil ikke røre Lockheed Martin med en ildtang. Lockheed Martin er 'involveret i produktion af anti-personel-miner og klynge-bomber, som er ulovligt ifølge internationale konventioner. Selskabet er også involveret i produktion af atomvåben,' lyder det blandt andet på Danske Banks hjemmeside. Køber af U.S. Air Force

Alligevel poster de danske skatteydere mere end 16 milliarder kroner i virksomheden i forbindelse med købet af de 27 F-35-kampfly, der skal erstatte de nuværende F-16-fly. Den danske stat kommer dog ikke i klemme med de internationale konventioner. Kampfly-handlen finder formelt sted mellem den danske stat og det amerikanske flyvevåben. Det betyder, at det amerikanske flyvevåben, U.S. Air Force, køber de danske kampfly fra Lockheed Martin, hvorefter Danmark køber dem af U.S. Air Force.

