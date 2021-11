Uvaccinerede på fabrik skal bære mundbind og spise for sig selv

Hos plast-fabrikken Faerch er der indført en række restriktioner for de ansatte, der ikke er vaccinerede mod corona.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

De ikke-vaccinerede skal gå med mundbind, spise i en anden kantine og må ikke rejse eller holde fysiske møder.

Stine Lindgaard Andersen er ansat i produktionen hos Faerch og er ikke vaccineret mod corona. Hun stiftede første gang kendskab med de nye regler fredag i sidste uge.

- Jeg møder på arbejde og ifører mig ansigtsvisir som påbudt, og alle andre medarbejdere kan nu se, at jeg ikke er vaccineret. Det er meget ubehageligt og grænseoverskridende at være ufrivilligt stemplet på den måde, siger hun til avisen.

Imens kalder Faerch-direktør, Lars Gade, det for 'et dilemma'.

- Men vi prøver at beskytte over 400 medarbejdere. Hun er ked af beslutningen, og det bliver jeg også ked af at høre, men det er ikke noget, vi kommer til at lave om, siger han til Dagbladet Holstebro-Struer.

Lars Gade pointerer også, at virksomheden ikke har 'lovhjemmel' til at tjekke deres medarbejdere.

I stedet vil fabrikken lade det være op til den enkelte medarbejders samvittighed, lyder det.

Lars Gade håber, at der vil komme ny lovgivning på området fredag.

Regeringen vil undersøge muligheden for, at nogle virksomheder kan kræve en coronatest af deres ansatte.

Derfor er repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere fredag indkaldt til trepartsforhandlinger for at drøfte det.

Det oplyste Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, varslede for nylig, at virksomheden inden for de næste tre måneder vil indføre et vaccinekrav for kontoransatte i flere lande.

Også discountkæden Rema 1000 har varslet et krav om, at de godt 1000 ansatte på lageret i Horsens, skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.