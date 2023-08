Uvejr skaber kaos: Forsikringsselskab kimet ned

Hos Alm. Brand forventer man, at anmeldelserne vil fortsætte med at tikke ind tirsdag

Tirsdag er telefonerne rødglødende hos forsikringsselskabet Alm. Brand.

Gennem mandagen og natten over har hundredvis af danskere nemlig oplevet skader på deres boliger.

Det gælder især vandskader, lyder det i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Badehusene på stranden i Løkken flyder rundt i vandet tirsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er typisk

Ifølge Alm. Brand har man fået hele 200 anmeldelser fra kunder oven på det voldsomme blæsevejr, hvor vindstød af stormstyrke har voldt store problemer i hele landet.

- Det er typisk mindre vandskader, som vores kunder primært opdagede, da de kom hjem efter arbejde i går. Der er få tilfælde med vand i kældre, og ellers ser vi utætte døre, vinduer og tage, hvor vand trænger igennem og i nogle tilfælde drypper ned i stuen, siger skadesdirektør Peter Mathisen fra Alm. Brand Group,

Annonce:

Kombinationen af kraftig blæst og store mængder nedbør har ikke været optimal, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Uvejret har medført væltede træer over hele landet. Her ved Tivoli i København. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Forventer flere anmeldelser

Peter Mathisen fortæller videre, at man har fuld bemanding ved telefonerne, fordi Alm. Brand forventer endnu flere anmeldelser i løbet af dagen.

Det skyldes især den våde sommer, vi har haft.

- Kombination af en rekordvåd juli med ca. 140,8 millimeter og vindstød af stormstyrke øger risiko for væltede træer. Mængden af nedbør lige nu gør træerne tungere, hvilket øger risikoen yderligere. Det kan betyde noget for, hvilke skader vi kommer til at se, lyder det fra skadechefen.