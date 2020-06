Uvejret, vi ventede på: Sådan gik det

Der var varslet torden og skybryd over det meste af landet lørdag - den ene del af landet gik stort set fri, mens andre fik lyn og brag - også i dag vil landet være delt vejrmæssigt

Dagen i dag bliver en skiftedag.

Vi vil gå fra meget varme til mere klassisk, dansk og mere ustadigt sommervejr.

- Allerede nu regner det i en stor del af Jylland. Det er en front, der passerer landet mod øst i løbet af dagen, og som den bevæger sig ind over landet, tager den til. Derfor vil Sjælland få det kraftigste nedbør i dag. Det rammer hen på eftermiddagen - og der kommer en del af det, lyder det fra vagthavende meteorolog Klaus Larsen fra DMI.

- Men fronten bringer ikke kun regn med sig, for når den bevæger sig mod øst og over landet, stiger temperaturerne også - og dermed vil det nok forårsage noget tordenvejr. Men vi forventer ikke skybrud, siger han.

Der var varslet skybrud på tværs af landet lørdag, men det var meget forskelligt, hvordan øst og vest blev ramt. Foto: Ritzau Scanpix.

Lyn og torden

DMI havde varslet skybrud i det meste af landet i går, lørdag. Men det endte med at være en noget delt affære. Mens Sjælland stort set gik fri, fik jyderne både regn, lyn og torden.

- Der var skybrud tre-fire steder i Jylland. Både nær grænsen og i Hobro-området, men stort set hele Jylland fik lyn og torden, fortæller meteorologen.

De høje temperaturer napper et dyk, efterhånden som en front emd regn, lyn og torden bevæger sig ind over landet i løbet af søndagen. Foto: Ritzau Scanpix.

Anden vejrtype

Lørdagens uvejr, der særligt gik ud over Jylland, betyder, at temperaturerne lige nu er tre-fire grader højere i Østdanmark end i vest. Den temperaturforskel vil øges i løbet af i dag, indtil fronten rammer hen over landet.

For på bagsiden af fronten følger nemlig markant lavere temperaturer, end vi har haft de seneste dage med høj luftfugtighed og 30 graders varme.

- Vi vil se en anden vejrtype, når vi når over på den anden side. Jeg vil kalde det klassisk dansk sommervejr - temperaturer omkring de 20 grader og ustadigt med byger ind i mellem.

- Særligt tirsdag ser ud til at blive kedelig. Der kommer en del regn, så det er ikke den dag, man skal planlægge strandtur eller picnic, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog hos DMI.