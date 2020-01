Uventet skattesmæk: Tusindvis rammes

Det kan pludselig blive dyrt at lease en firmabil

Flere tusind danskere står til at få et uventet skattesmæk, skriver Børsen.

Det gør man i hvert fald, hvis man kører i en leaset firmabil. Skattesmækket kan løbe helt op i 60.000-70.000 kroner årligt.

Sådan er realiteterne, efter at skatteminister Morten Bødskov (S) har afvist at lave et lovindgreb om leasede firmabiler om. Loven skal til vedtagelse torsdag og træder allerede i kraft fra første februar.

'Leasing skal ikke bruges til spekulation i skatterabatter. Derfor skal beskatningen af fri bil svare til det, det koster selv at holde en tilsvarende bil. Det opnår vi med dette lovforslag,' skriver Morten Bødskov i et skriftligt citat til Børsen.

Morten Bødskov forholder sig ikke til det uventede skattesmæk, de mange tusind danskere står til at få.

Det er kun de Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, der er imod det nye lovindgreb. Derfor står det til at blive stemt igennem.

Det er en del af finansloven, der skal betales med stramninger af reglerne for leasing af firmabiler.