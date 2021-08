Uvirkelige billeder: Skyller væk i vandmasserne

I Tyrkiet kæmper man mod de værste oversvømmelser i landets historie.

Indtil videre har de voldsomme vandmængder kostet 40 mennesker livet i den nordvestlige del af landet, mens 1700 er evakueret fra deres hjem. 329 personer er ifølge sundhedsminister Fahrettin Koca savnet, skriver nyhedsbureauet AP.

Landbrugsminister Bekir Pakdemirli kalder oversvømmelserne for den værste naturkatastrofe inden for de seneste 50-100 år i Tyrkiet.

Biler skyller væk i vandmasserne ...

Det er især de fire nordlige provinser Bartin, Kastamonu, Sinop og Samsun, der lider under voldsomme oversvømmelser. Det skyldes heftig regn, grundet et lavtryk over Sortehavet, hvor provinserne grænser op til.

En beboer i byen Bartin fortæller, at han har mistet alt, hvad han ejede:

- Jeg havde et hjem her, og jeg havde en ko, men nu er den død, siger han til det tyrkiske medie IHA..

I kystprovinsen Sinop er der de seneste fire dage faldet 175,1 millimeter nedbør, ligesom de tre andre provinser alle har modtaget mere end 100 millimeter regn de seneste døgn.

Tyrkiets præsident Recep Erdogan besøgte fredag katastrofeområdet ved Sortehavet.

- Vi gør, hvad vi kan, så hurtigt vi kan for at rejse os fra asken. Vi kan ikke bringe de borgere, vi har mistet, tilbage, men vores stat har midlerne og magten til at kompensere dem, der har mistet deres kære, sagde han under en tale ifølge The Guardian.

En bygning er næsten kollapset i byen Bozkurt i Kastamonu-provinsen ved Sortehavet. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Mens man kæmper med oversvømmelser i det nordlige Tyrkiet, er der også enorme udfordringer med skovbrande i den sydlige del af landet.

Her er der stadig mindst tre store brande i gang, skriver nyhedsbureauet dpa. En af dem har tvunget folk på flugt fra deres hjem i området omkring Burdur i det sydvestlige Tyrkiet.

For to uger siden begyndte de brande, som den tyrkiske landbrugs- og skovbrugsminister har betegnet som 'de værste i landets historie'.

De har indtil videre kostet otte mennesker livet.