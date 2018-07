V-politiker åbner op: Har haft over 100 sexpartnere

Unge kvinder skal ikke skamme sig over antallet af sexpartnere.

Det er budskabet fra den danske Venstre-politiker Anahita Malakians, der vil ændre opfattelsen af, hvad samfundet tænker om seksuelt frigjorte kvinder.

I kampagnen #Over10, som den 35-årige har startet på sin Facebook-profil, fortæller Anahita Malakians åbenhjertet om sine egne seksuelle erfaringer. Heri afslører hun blandt andet, at hun har haft sex med mere end 100 mænd.

'I disse luder/Madonna debat-tider, så bidrager jeg gerne lidt til debatten med en kæmpe fuckfinger og bare patter helt fra Portugal. Vi kvinder må knalde, forføre og spille lige så meget på vores seksualitet som mænd, og det skal ALDRIG være skammeligt.' Sådan indleder Anahita Malakians sin kampagne mod udskamning af kvinder på Facebook. Screendump: Facebook

Anahita Malakians søsatte sin kampagne i begyndelsen af juli med et opslag fra stranden i Portugal. Nu er det blevet til fem Facebook-opslag i rækken, der har fået mere og mere opmærksomhed.

Baggrunden for kampagnen mod såkaldt udskamning af kvinder med mange sexpartnere skal findes i en ny rapport fra Ligestillingsministeriet.

Den konkluderer, at 'seksuelt erfarne piger med skiftende partnere generelt mødes med fordømmelse og ringeagt, mens drenge i stedet hyldes for den samme praksis.’

Netop den konklusion har fået Anahita Malakians til tasterne.

- Jeg var overrasket over, at udskamning af kvinder er så stort et problem. Begge køn dyrker jo lige meget sex, men der er stadig fordomme over for kvinder med mange partnere. Jeg talte med unge piger om det her, og når jeg fortalte, hvor mange jeg var oppe på at have haft sex med, så tænkte de, at det ikke var så galt. Derfor er det vigtigt, at der kommer kvinder fra min generation ud og siger, at det altså ikke er unormalt at have haft flere partnere.

Hun mener, at det især er et problem, at unge kvinder kan være meget fordømmende over for sine veninder, hvis de er seksuelt meget aktive.

- Noget af det, jeg oplever, er, at det ofte er kvinders egen omgangskreds og egne veninder, der er mest fordømmende. Billedet af, at mændene er bannerfører for udskamning af kvinder, kan måske have ændret sig, og det er vigtigt, at kvinder heller ikke får hinanden til at føle skam, siger hun til Ekstra Bladet.

Det er blandt andet negative kommentarer som denne, Anahita Malakians bliver mødt med på de sociale medier. Screendump Facebook

Tager man en kort gennemgang af de fem opslag, som Anahita Malakians har delt på sin Facebook-profil er det tydeligt, at langt de fleste er positive og bakker op om kampagne.

Men politikerens åbenhjertet fortællinger fra eget liv, har også vakt harme hos både kvinder og mænd, der i skarpe vendinger kritiserer Anahita Malakians.

- Jeg forventede, at det ville komme, men til gengæld er jeg positiv overrasket over de mange positive kommentarer. De kommer som regel mest fra mænd faktisk. Men jeg har altid været meget bramfri, og jeg er ligeglad med folk, der kritiserer min person. Hvis de kritiserer substansen i det, jeg siger, så tager jeg debatten med dem, men kører de på mig personligt, så får de tilbage med en god portion humor.

Hun forklarer dog, at det et bestemt område har skabt lidt udfordringer for hende.

- Det er selvfølgelig ikke supergodt for mit datingliv med alt den her fokus på mig. Jeg er allerede blevet genkendt på Tinder, og det er nok ikke den bedste måde at starte en samtale på, når nogen spørger, om de skal være nummer 101, siger en grinende Anahita Malakians.

Ikke politisk kampagne

Den 35-årige danske kvinde med rødder i Iran har før været opstillet til Folketinget, og Venstre-politikeren lægger

er ikke skjul på, at hun stiller op til næste folketingsvalg. Men kampagnen har ikke noget med politik at gøre, understreger hun over for Ekstra Bladet.

- Det, der rører mig mest. er, at folk siger, jeg gør det kun for at skaffe stemmer. Jeg synes, at det er nedværdigende. Hvorfor skulle jeg udstille mig selv på den måde? det er jo ikke fordi, at eksempelvis Nikita Klæstrup har et ry for at være en fremragende politiker, så med alle de risici, der er involveret, kan jeg ikke se, hvorfor hulen, jeg skulle risikere at smide alle de års arbejde for at blive en seriøs kandidat på gulvet.

- den her kampagne har ikke haft formålet at skaffe stemmer. Det er en personlig kampagne, som jeg føler, at jeg kunne starte på baggrund af mine erfaringer, og fordi jeg er en person, der altid har talt åbent om min seksualitet, fortsætter hun.

Du kan læse mere om unges opfattelser af køn, krop og seksualitet i den nye rapport fra Ligestillingsministeriet her.