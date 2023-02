V-profil: God ide at undersøge Rockwool

Venstre-profilen Jan E. Jørgensen mener, at det er en god idé at undersøge Rockwool ovenpå Ekstra Bladet og Danwatchs afsløringer

På trods af international fordømmelse og restriktioner har Rockwool i årevis tjent millioner på det russiske forsvar.

Det har Ekstra Bladet afsløret i samarbejde med Danwatch.

Det karakteristiske isoleringsprodukt er brugt overalt i det russiske forsvarsministerium og i en lang række krigsskibe. Mindst et af dem har været indsat i krigen mod Ukraine.

For ti dage siden opfordrede folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V) forbrugere til at boykotte Rockwool i en Berlingske-artikel, fordi de fortsat opererer i Rusland.

Ovenpå Ekstra Bladet og Danwatchs afsløringer udtaler politikeren, at han anser det for at være 'en god idé' at danske myndigheder undersøger Rockwools bånd til det russiske forsvarsministerium.

- Jeg er ikke udenrigsordfører, men mon ikke det bliver bragt op, siger han til Ekstra Bladet.

Vympel Shipyard flød med Rockwool under konstruktionen af fire anti-sabotage skibe. Foto: Vympel Shipyard/PR-Foto

- Det er jo skrækkeligt

Politikeren mener, at Ekstra Bladet og Danwatchs afsløringer bakker op om, at virksomheden burde trække sig fra det russiske marked, som han tidligere har opfordret til.

Det danske gigantfirma Rockwool har længe været på bølgelængde med det russiske styre. I 2017 var flere af Rockwools-skibe at spotte til en parade i Sankt Petersburg med selveste Vladimir Putin som deltager Her er de fire anti-sabotage skibe, som blev isoleret med Rockwool i 2016.

- Jeg kritiserer, at de stadigvæk er der. Forhistorien, hvor de også har tjent penge på at handle med det russiske forsvarsministerium, synes jeg gør det endnu mere klart og tydeligt, at de bør trække sig.

Samtidig sender han en bredside afsted mod Rockwool, der i dag i Ekstra Bladet affejede kritikken.

- Hvis jeg var kommunikationschef i Rockwool – hvilket jeg gudskelov ikke er – så ville jeg da starte med at sige, ’hør her, det er forfærdeligt, at vores produkter har været med til at atomsikre det russiske forsvarsministerium, og er at finde i russiske krigsskibe’.

- Det er jo skrækkeligt, men man kan ikke ændre fortiden – men man kan ændre fremtiden. Og det virker stadig som om, at Rockwool endnu ikke har forstået alvoren, siger han til Ekstra Bladet.

Vil du bringe det op i Venstres folketingsgruppe at Rockwool skal undersøges af danske myndigheder?

- Det er helt klart noget vi kommer til at drøfte. Det er det da helt sikkert, lyder det fra Jan E. Jørgensen.