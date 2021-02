Våben-vanvid: 39.695.315

Næsten 40 millioner skydevåben blev købt i USA i 2020. Det er det højeste antal nogensinde, og tendensen ser ud til at fortsætte

Amerikanerne er vilde med deres skydevåben, og der kommer mange flere af slagsen.

De seneste tal fra Guds eget land viser, at der i 2020 blev solgt svimlende 39.695.315 skydevåben i USA. Det er det højeste antal, siden man begyndte at føre statistik over våbensalget i 1998.

Det skriver USA Today.

Ifølge et studie fra UC Davis School of Medicine skal årsagen findes to steder: Coronavirus-pandemien og den stigende usikkerhed i det amerikanske samfund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kunde køber en AR-14-riffel hos en våbenhandler i byen Orem i delstaten Utah. Foto: George Frey/Ritzau Scanpix

Sidstnævnte skyldes hele balladen omkring den politiske usikkerhed i USA i kølvandet på kaosvalget i 2020, mens førstnævnte forklares med følgende:

'Coronavirus har forværret de strukturelle økonomiske og sociale uligheder i landet, som i forvejen bidrager til vold og voldens konsekvenser,' står der i studiet.

Og tendensen ser ud til at fortsætte i 2021. Alene i januar 2021 er der solgt over 4,1 millioner våben, og det forventes derfor, at rekorden vil blive slået igen i år.

Det er FBI, der står for optællingen.

Top 10 over stater med flest solgte skydevåben i januar 2021 1. Illinois: 1.002.118 2. Kentucky: 421.790 3. Indiana: 262.684 3. Texas: 212.208 4. Florida: 190.817 5. Pennsylvania: 160.116 6. Californien: 134.432 7. Michigan: 120.227 8. Alabama: 105.602 9. Utah: 101.167 10. Ohio: 98.651

Foto: George Frey/Ritzau Scanpix

Foto: George Frey/Ritzau Scanpix