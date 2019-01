- Jeg har før fået en på hovedet, og det gjorde ondt. Men det her...

Lasse Houlberg Danielsen har svært ved at finde ord, der kan beskrive den smerte, der mødte ham, da han - helt frivilligt - op til weekenden lod sig sprøjte direkte i hovedet med en peberspray.

Inden da havde han og chefen i butikken Sport og Hobby i Maribo gået og joket med, at de da skulle have testet pebersprayen, ligesom de gør med andre varer, nu produktet, der kategoriseres som våben, fra 1. januar er blevet lovlig at købe og sælge i Danmark.

Og da lokale TV ØST kom forbi for at lave en reportage om peberspray-salget, så Lasse sit snit til at føre joken ud i livet og lagde derfor øjne og ansigt til testen.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, det kunne gøre så ondt. Rigtig mange - og jeg selv - har fået sig et godt grin, men overordnet set har jeg godt nok fortrudt, erkender han, da Ekstra Bladet taler med den dumdristige våbenhandler.

- Min chef står faktisk langt fra mig for at skåne mig. Men da dråberne rammer mig i hovedet, der kan jeg kun lukke øjnene. Det er som at blive banket i hovedet med en hammer. Jeg har før fået en på hovedet, og det gjorde ondt. Men det her... Det her gjorde ubeskriveligt ondt.

Lasse Houlberg Danielsen fortæller, at det hjalp på smerten i øjnene at dyppe ansigtet i en balje med vand, men at han flere timer efter fortsat havde en brændende fornemmelse i huden.

- Jeg måtte bare ligge med et vådt viskestykke over hovedet, fordi huden brændte så meget.

Alt eksemplarer revet væk

Forsinkelser på leverancen betød, at Sport og Hobby først kunne sælge pebersprays en uges tid, efter de blev lovlige at sælge til forsvarsbrug i hjemmet. Alligevel er lageret allerede nu revet væk.

- Vi fik 50 styks hjem, og de blev solgt hurtigt. Siden da har vi haft mange forespørgsler, fortæller våbenhandleren, der igen kan se her to dage efter sit stunt.

Det, at kunderne kommer og spørger efter pebersprayen, betyder, at de ansatte i butikken får et meget godt billede af, hvem der ønsker at købe og hvorfor.

- Der er mange fra landdistrikterne. I starten var det særligt ældre, der bor alene. Men siden da er der kommet både ægtepar og unge mennesker, fortæller Lasse Houlberg Danielsen.

Hvad sker der, når du bruger peberspray? Peberspray, også kaldet OC (Oleoresin Capsicum). har været anvendt af politiet i Danmark siden 1. januar 2008 Sprayen indeholder en meget stærk koncentration af chili. En dåse peberspray indeholder omkring to millioner Scoville Heat-units. En stærk, thailandsk ret indeholder typisk 50 til 200 Man anvender sprayen ved at sprøjte mod en persons ansigt fra seks til syv meters afstand Sprayen medfører akutte smerter i øjne og på huden, tåreflåd og flåd fra næsen, vanskeligheder med vejrtrækningen, ubehag samt ufrivillig blinken med eller lukning af øjnene Virkningen af peberspray fortager sig i løbet af nogle timer og efterlader ingen varige mén Vand reducerer eller fjerner generelt virkningen hurtigt Vis mere Luk

Han har det fint med at sælge 'det nye våben', så længe det ikke misbruges. Og det er der en særlig grund til.

- Vi har jo ikke langt til Tyskland, og mange fortæller, at de rent faktisk ejer en peberspray allerede (fordi de kan købe den der, red.). Nu skal de bare ikke skjule det længere. Men det har hele tiden været sådan, at hvis folk ville have en peberspray, så har de også kunnet få det.

Selv ønsker han ikke at have meget mere med dem at gøre ud over at lange dem over disken.

- Fremover tester jeg kun kikkerter og sokker...