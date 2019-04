Våbenlobby bag bizart modeshow

Modeshows bliver normalt afholdt af designere og tøjfirmaer, men i weekenden var det den amerikanske våben-interessegruppe NRA, der lagde catwalk til et lidt anderledes modeshow i staten Indianapolis, skriver New York Post.

Her fremviste våbenglade kvinder elegante måder at skjule skydevåben som en del af beklædningen, såkaldt 'carrywear', der inkluderede alt fra håndtasker til leggings og undertøj. Se modeshowet i videoen over artiklen.

En af disse kvinder er Dawn Hillyer, som er grundlægger af firmaet Hiding Hilda, der laver håndtasker med særlige rum til skydevåben.

Hun blev stalket af den samme mand gennem fem år, hvilket var grunden til, at hun anskaffede sig en pistol.

- Jeg kunne ikke forlade mit hjem uden at tænke 'måske er det i dag', fortæller Dawn Hillyer, der dog savnede et godt sted at skjule sit skydevåben, og derfor stiftede sit firma.

Ifølge Hillyer dukker der færre og færre folk op til NRAs arrangementer, men andelen af kvindelige deltagere, som overvejer at anskaffe sig et skydevåben, er imidlertid stigende.