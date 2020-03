Våbensalg eksploderer i USA efter coronaudbrud

I Danmark blev der for en stund hamstret toiletpapir og gær. I USA er det våben, der bliver hevet ned fra hylderne.

Siden den smitsomme coronavirus brød ud i USA, er våbensalget flere steder steget med 800 procent.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har haft en stigning på 800 procent i salget af våben, fortæller David Stone, der ejer Dong's Guns, Ammo and Reloading i Tulsa, Oklahoma.

Folk i alle aldre hamstrer

Han fortæller, at hans butik er tæt på at have udsolgt. Især er det førstegangskøbere, der hamstrer våben. De leder ikke efter nogle specifikke våben, men køber alt det, de kan komme til. Det gælder unge som gamle og alle slags etniciteter.

- Det er frygten for coronavirus. Jeg forstår det ikke selv og synes, det er ugennemtænkt, siger David Stone.

Og han er langtfra den eneste sælger, der oplever en voldsom købelyst.

Tiffany Teasdale, der ejer Lynnwood Gun i Washington, har mangedoblet salget af våben de seneste uger.

- På travle dage har vi normalt solgt 20-25 våben. Nu sælger vi op mod 150 om dagen, fortæller hun til AFP.