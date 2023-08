Våd fredag i vente

Du skal frem med den store paraply, hvis du bevæger dig ud under åben himmel fredag

Puha, fredag ser dårlig ud vejrmæssigt. I hvert fald hvis du ikke er tilhænger af regnen.

For det siler ned flere steder i landet, og det ser kun ud til at fortsætte nogle timer endnu.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Mette Zhang til Ekstra Bladet.

- Vi har allerede registreret de første skybrud i det sydlige Jylland, og der kan sagtens komme flere i løbet af morgenen, slår hun fast.

Og DMI har da også en varsel ude om kraftig regn og lokale skybrud for dele af Jylland, Fyn og Sjælland, der gælder indtil fredag formiddag.

- Når det her intensive regnvejr stopper, så begynder det at klare op. Sjælland kan dog få regn hele dagen, men ellers ser det ud til, at der i stort set resten af landet kan holde tørt, forklarer Mette Zhang.

Det forsætter

Lørdag er svær at spå om for Mette Zhang, for lige nu er meldingerne lidt i øst og vest. Men en ting er sikkert, der kommer mere ustabilt luft, og der kan komme en hel del byger.

- De kan være kraftige og med torden, men det er lige nu svært at fastslå, hvor i landet det bliver værst, siger hun.

- Vi holder naturligvis øje med situationen og opdaterer ved behov.

Bedre søndag

Søndag er der dog mere vished om.

Det skulle blive en dag med nogen sol til hele landet og kun enkelte byger. Til gengæld ser Bornholm ud til at få det ret overskyet.

Temperaturerne bevæger sig fredag fra 17-23, lørdag 16-21 og søndag 17-21.