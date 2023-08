Våd lørdag: Her bliver det slemt

Nordjylland får en tiltrængt pause for det triste vejr, mens andre dele af landet trækker sorteper denne lørdag

Den danske sommer slår til igen!

Således har DMI lørdag et risikovarsel ude om kraftig regn og torden.

Men hvor bliver det værst, spørger du?

Det har Mette Zhang, vagthavende meteorolog ved DMI, svaret på:

- Det mest våde ligner Fyn og Sjælland, men det betyder ikke, der ikke kan komme regn og byger andre steder. Men de to steder får sandsynligvis mest, siger hun.

Et lille brag

Varslet gælder dog for Sønderjylland, Østjylland op til Djursland, hele Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Alle steder er der risiko for 25 til 35 millimeter regn på seks timer.

Og nå ja, så kan der også være torden i vente.

- Der kan komme et lille brag hist og pist. Lige nu har vi ikke observeret noget, men det kan opstå senere, siger Mette Zhang.

Meteorologen melder om svag til jævn vind, som dog kan blive lidt mere hidsig lokalt i forbindelse med byger og torden.

Lørdag byder desuden på temperaturer mellem 18 og 22 grader. Der er dog god grund til at være optimistisk.

- Søndag bliver der tid til lidt mere sol og færre byger end i dag (lørdag, red.). Og i løbet af den kommende uge - cirka fra onsdag af - ser det ud til, at det bliver mere tørt, solrigt og varmere, lyder det.