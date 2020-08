Våd søndag: Regn til hele landet

Store dele af landet kan godt forvente, at dagen i dag ikke bliver helt tør.

Det bliver varmt med 17 til 23 grader, men regnskyl kommer ind over det meste af Danmark. Sådan lyder vurderingen fra vagtchef hos DMI, Lars Henriksen.

- Særligt vestpå og hen over Fyn kan der falde en del regn.

- Det bliver nok ikke skybrud, men det kan sagtens blive nogle store mængder, siger han.

På twitter skriver de yderligere, at heftige regn- og tordenbyger er på vej ind over landet.

De næste dage bliver lune. Og især hen på eftermiddagen og aften, hvor vinden stilner af.

Med en varm trøje er det måske endda muligt at nyde et par aftener med aftensmad udenfor, inden efteråret for alvor indtræder.

Men det bliver også dage, hvor vi kan forvente temperaturer helt ned til 15 grader, regn og kuling.