Våd sommer: - Jeg kører sgu hjem, hvis det bliver ved

En vandpyt i gruset foran bommen ind til campingpladsen byder velkommen. Normalt strømmer gæsterne til stranden nu, men denne gråvejrsdag skimter man ikke et øje. De fleste holder sig i egen vogn indtil op ad formiddagen.

Mens mange danskere mere eller mindre frivilligt holder sommer i Danmark i år, har vejrguderne nemlig ikke opdaget, at der står juli i kalenderen.

Indtil videre har vi ifølge DMI haft den koldeste juli i 41 år, og for at gøre det danske sommervejr endnu bedre, regner det mange steder.

Mens mange af os kan lade passet ligge derhjemme på dette års sommerferie, skal vi til gengæld huske paraplyen. I hvert fald hvis turen går til Danmark, lader det til.

Da Ekstra Bladet fredag besøgte Egense Strand Camping i Nordjylland, dryppede det fra oven efter en nat, der lokalt bød på op til 20 millimeter regn - altså knap en tredjedel af, hvad der normalt falder hele måneden.

- Vi kan virkelig mærke, at vejret ikke er med os i år. Normalt går folk glade forbi. De siger godt nok, at det ikke gør så meget, men vi kan godt mærke på dem, at det alligevel ikke er helt det samme, når det regner, fortæller indehaver Laila Riise til Ekstra Bladet.

- Mange kommer her, fordi de er glade for naturen, og så gør det måske ikke så meget med vejret, men især for dem med børn, er det alligevel vigtigt, at det er nogenlunde, siger Steen Eriksen og Laila Riise, indehavere af Egense Strand Camping.

Hun driver campingpladsen sammen med sin mand, Steen Eriksen, på 16. år. De er vant til den ustadige danske sommer, men der plejer nu at komme lidt flere solskinsdage indimellem, husker parret - og det kan mærkes på bundlinjen.



- Vi plejer at have mange cyklister, der bare overnatter en enkelt dag, og dem er der næsten ingen af i år. Og issalget er voldsomt lavt, siger campingmutter.

Alligevel holder de humøret højt. Det er man nødt til, når man ejer en campingplads her til lands.

- Nu håber vi bare på, at august bliver bedre. Det må da komme på et tidspunkt - det sommervejr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tysk campist: - Hvad? Er det ikke normalt for Danmark det her?

Er man på camping lige nu, skal man nok ikke læse vejrudsigten alt for nøje, hvis man gerne vil bevare den gode feriestemning.

Flere af de campister på Egense Strand Camping ud til Limfjorden, som Ekstra Bladet mødte, lagde dog ikke skjul på, at evige regnbyger og strid blæst ikke helt er lig med sommerferie for dem.

Lige bortset fra en enkelt tysker, som først fandt ud af, at Danmark altså ikke altid er pivkold i juli, da Ekstra Bladet mødte hende i gang med at brygge morgenkaffe på sit spejder-gasblus foran teltet.

Paula Lambeck, 18, Tyskland

- Hvad? Er det ikke normalt for Danmark det her? Det troede jeg, for det har været meget blæsende og vådt i de otte dage, jeg har været på tur. Jeg har 14 dage igen, og vi tager ikke hjem før tid. Ikke på vilkår. Jeg har jo kun det lille telt, så jeg er udenfor hele tiden, men det er ikke slemt. Når vejret er for dårligt, står den på ture til byen og shopping.

Bering Sørensen, 61, Gistrup

- Jeg og min nu afdøde kone har været fastliggere i 25 år, så jeg er da vant til, at man ikke helt kan regne med vejret. Men den danske sommer viser sig godt nok ikke fra sin pæneste side lige nu. Jeg kører sgu hjem, hvis det bliver ved. Det kunne jeg altså godt finde på. Indtil da må kaffemaskinen i gang og så sidder jeg læser reklamer. Og jeg har da også en paraply herinde et sted, så jeg kan gå en tur.

Michael Halgren, 42, og Ann Halgren, 41, Djursland

- Man bliver jo tvunget til at slappe fuldstændigt af, når det øs-pis-regner, så vi kan sagtens få tiden til at gå. Vi kører nogle ture ud og ser noget, så vi ikke bare sidder herinde og glor.

Eigil Clemensen, 66, og Jette Clemensen, 62, Tarm

- Vi kom i går og stillede op i regnvejr. Vi vil gerne campere i 14 dage, men nu ser vi. Det kommer an på, om vi drukner i regnvand, så kører vi nok hjem igen noget før. Der er heldigvis nok at lave alligevel. Vi skal have gjort en campinghund ud af Frida her, som er med for første gang i år. Herinde spiller vi kort, læser og ser fjernsyn - og man kan jo altid tage sig en morfar.

Jesper Svensson, 27, og Thomas Svensson, 25, København

- Vi er ud af en spejderfamilie, så regnvejr generer os ikke. Det er jo som det plejer, det danske sommervejr, er det ikke? Og når man har to små børn, så går tiden rigtigt hurtigt helt automatisk. Det gælder bare om at have ting og tøj med til al slags vejr. Og når det regner, er det bare ud og danse regndans.