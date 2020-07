Vågnede op til hærværk: 'Hyggenazist'

Frederiksberg Chokolades statement om fortsat at kalde en eskimo-is for en eskimo-is vakte en hidsig debat og endte med at føre til et hav af trusler på kryds og tværs i løbet af ugen. Særligt rettet mod Tina Jacobsen, butikkens ejer.

Fredag klokken 12 blev der som annonceret delt gratis ud af skandale-isen, og Ekstra Bladet var forbi og smage.

Egentlig en årlig tradition for butikken - denne gang har det politiske dog uventet fyldt alt. Dagen var startet vanligt dårligt for Jacobsen, hvis gesjæft var blevet udsat for hærværk. En masse klistermærker skulle fjernes som første punkt på dagsordenen.

- Jamen dagen starter jo med, at jeg vågner op til en butik, der er klistret ind i alt muligt hadefuldt, og der stod “hyggenazist" på facaden. Det er jo ikke en rar start på, hvad der ellers skulle være en dejlig dag. Det måtte vi så få renset af hurtigt.

Jacobsen var stadig mærkbart rystet over ugens ballade, som hun ikke i sin vildeste fantasi havde regnet med kunne opstå.

- Jeg er vant til, at når jeg snakker om andet end chokolade, er det i en lukket kreds. Nu har alle meninger om mig, og det er svært. Det har været meget ubehageligt, at alle har haft meninger om en lige pludselig, fordi jeg sagde de ting. Så jeg forventer ikke noget - den her dag er alligevel kommet til at handle om alt muligt andet end bare is og glæde, fortalte hun, mens de første ventende begyndte at troppe op.

- Jeg opfatter 'eskimo' fuldstændig neutralt, som nogen fra det kolde nord eller bare en is. Jeg ville jo ikke bare kalde en grønlænder for eskimo, forklarede Tina Jacobsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Menneskerne begyndte omkring klokkeslaget så småt at stimle sammen foran biksen på Frederiksberg Allé, som flottede sig i solskinnet. I dagens anledning var der sat grønlandske flag i ruderne for at bygge bro.

Pressen var mødt talstærkt op. Den store ballade eller moddemonstration udeblev dog. Dialogen blandt de mange besøgende gæster var et ekkokammer af støtteerklæringer og hovedrysten.

Ekstra Bladets udsendte fik naturligvis smagt skandale-isen, som var en ganske glimrende oplevelse med hindbærguf på toppen. De andre gæster virkede også tilfredse.