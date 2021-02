Vaccination af 80-84-årige udskudt

Efter planen skulle Danmarks 80-84-årige påbegynde vaccinationen mod covid-19 i næste uge, uge 9.

Men det bliver ikke tilfældet alligevel.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er ifølge styrelsen, at Danmark fortsat ikke modtager 'de mængder af vacciner fra Pfizer og Moderna, som vi kunne ønske os.'

Derfor udskyder man at invitere de nye grupper, så der også er bedre balance mellem det antal, der bliver inviteret til vaccination, og det antal vacciner man rent faktisk er i besiddelse af.

- Vi havde håbet på, at vi nu kunne gå i gang med at vaccinere de borgere, som hører hjemme i gruppe 7, altså dem, der er mellem 80 år og 84 år. Men desværre har vi fortsat for få af de vacciner, som skal bruges til de ældste, lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i pressemeddelelsen.

Arbejder på booking-system

Til gengæld vil de fleste borgere i målgruppe 1, 2 og 3 have modtaget første stik ved udgangen af uge 9, altså personer på plejehjem, eller borgere, der er 65 eller ældre og får hjælp i eget bolig samt personer på 85 år eller mere.

Der har på det seneste været rettet en del kritik af, at de borgere, der er blevet inviteret til vaccination, ikke har kunnet få en ledig tid til vaccine, og det er altså det, man forsøger at rette op på nu.

Uge 9 vil således have som mål at få vaccineret borgere, der har fået en invitation, men som endnu ikke har fået første stik.

- Det er virkelig ærgerligt og naturligvis til stor frustration for borgerne, at det for nogle er meget svært, indimellem umuligt, at få bestilt en tid til vaccination, når man nu endelig har modtaget en invitation enten i sin e-boks eller med fysisk brev. Jeg må endnu engang opfordre til tålmodighed, og jeg kan forsikre om, at der bliver arbejdet hårdt på at forbedre booking-systemet og tage hånd om de praktiske problemer, nogle borgere har med at blive vaccineret, lyder det fra Søren Brostrøm.

I pressemeddelelsen oplyses det, at man forventer, at mindst 50.000 personer vil have fået deres første vaccination, når ugen er omme.

De ældre og sårbare borgere bliver vaccineret med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, mens frontpersonalet primært bliver vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en stor tilslutning til vaccinationen blandt frontpersonalet, og tiderne til vaccine bliver hurtigt booket.

