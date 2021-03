Vaccinationer vækker ferielyst: Seniorer køber igen rejser

Forventningerne om snarlig vaccination har vækket rejselysten hos danske seniorer. Flere rejsebureauer melder om stigende interesse hos ældre for at bestille ferierejser, skriver Faglige Seniorers nyhedsbrev.

- Over de sidste 3-4 uger har vi kunnet mærke, at seniorerne har fået rejselysten tilbage. Selvfølgelig ikke i samme størrelse som før corona. Men de vil gerne have noget af se frem til, så de bestiller til sensommeren og til efteråret. Til den tid er de blevet vaccineret, og så venter Spanien og Grækenland, og især Gran Canaria til næste vinter, fortæller Peder Hornshøj, administrerende direktør hos Bravo Tours.

Samme melding kommer fra andre rejsebureauer, som traditionelt sender mange seniorer afsted på ferie. Mens Brave Tours sender deres gæster afsted i fly til udlandet, så oplever NILLES Rejser og Vitus Rejser en god interesse for bus- og sejl-ferie i Danmark og nabolandene.

- Vi sælger rejser hver dag, men selvfølgelig ikke på samme niveau som før corona. Men jeg kan sagtens mærke en stor opsparet rejselyst hos dem, der ringer ind, siger direktør i NILLES Rejser, Miriam Bisgaard Christiansen, der oplyser, at det er rejserne i Danmark og i de nære områder, der er størst rift om.

- Vi tilbyder som noget nyt krydstogter i Danmark med historiske sejlskibe som for eksempel Fulton, og de rejser bliver revet væk. Derfor har vi også øget vores udbud af rejser i Danmark. Men der er også en del, som har mod på Tyskland og vores nabolande i Norden, siger Miriam Bisgaard Christiansen.

Helt hul på efterspørgslen forventer Miriam Bisgaard Christiansen, marketingschef hos Vitus Rejser, dog ikke, før der kommer klare retningslinjer om, at det igen er sikkert at rejse.

- Det er også en mental ting. Hvis solen skinner, det bliver varmere i vejret, og regeringen kommer med klare retningslinjer for at rejse sikkert, så får mange flere seniorer mod på at rejse, siger hun til Faglige Seniorers nyhedsbrev.