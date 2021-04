Vaccinationsdag i Region Hovedstaden: - Det forløber efter planen

30.000 borgere i Region Hovedstaden har mandag fået et stik mod coronavirus. En rørt vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab fortæller, at alt er forløbet efter planen, men hun har stadig en appel til borgerne

Mandag 12. april er vaccinationssystemet i Region Hovedstaden blevet stresstestet.Vaccinationscentre og praktiserende læger skulle efter planen vaccinere 30.000 borgere i regionen.

Forventningen er, at regionen når i mål, fortæller konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab Helene Bliddal Døssing.

- Jeg synes, det er gået godt. Det forløber efter planen. Det ser ud til, at vi får vaccineret det, vi skal. Det er vi rigtig glade for. Der er selvfølgelig nogle småting, vi bliver klogere på, som vi vil justere på, men overordnet set er det gået godt.

Plads til forbedringer

Det er første gang, at alle regionens vaccinationscentre er med i en storskala-vaccination. Og selvom målet er nået, er der stadig rum for forbedringer.

- Et opmærksomhedspunkt er, når der kommer borgere, som bruger hjælpemidler. Der skal vi være tydelige på, at de kommer ind ad en særlig indgang og ikke kommer i den almindelige kø. Vi skal være opmærksomme på at hjælpe dem, så de kan visiteres udenom.

- Hvis man går med krykker, skal man ikke stå i kø. Så skal vi sørge for, at de kommer ind med det samme og får en stol. Det vil vi sætte fokus på, siger Helene Bliddal Døssing.

Godt samarbejde, men

Helene Bliddal Døssing fortæller, at samarbejdet med borgerne i forbindelse med den store vaccinationsdag har været forbilledelig. Alligevel kommer vicedirektøren med en opfordring til borgerne.

- Vi vil rigtig gerne appellere til, at man ikke kommer for tidligt. Det kan vi se, at rigtig mange stadig gør. Og det danner noget kø. I dag har vi valgt at lade folk komme ind, men hvis det havde udviklet sig til rigtig store køer, var vi blevet nødt til at sige, at de måtte vente i bilen.

- Det har været en succes, og der har været rigtig god stemning. Man bliver faktisk lidt rørt over at opleve borgerne, som synes, det er en festdag, at få den vaccine. Men det er også fedt, at se medarbejderne, som knokler og som er stolte og har glædet sig til i dag, siger Helene Bliddal Døssing.

Over de seneste to uger har næsten 153.000 personer fået deres første vaccine mod covid-19, og over 90.000 har afsluttet deres vaccinationsforløb. Det betyder, at 13,5 procent af befolkningen nu har fået det første stik mod covid-19, og at syv procent er færdigvaccineret, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.