Vaccinationskalender rykket igen

Uvished om ny vaccine betyder, at den samlede slutdato for vacciner i Danmark er rykket med en uge

Slutdatoen for, hvornår alle i Danmark er vaccineret mod covid-19, er blevet rykket med en uge.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at Curevac-vaccinen, som endnu ikke er godkendt i EU, først ventes at blive en del af vaccineprogrammet i løbet af sommeren. Tidligere havde Sundhedsstyrelsen forventet, at vaccinen kunne blive taget i brug i juni, på trods af at fase tre-forsøgene endnu ikke er blevet færdigundersøgt.

Udskydelsen betyder, at borgere i grupperne 10d/1, 10d/2 og 10d/3 får første stik en uge senere end planlagt, mens det bliver to uger senere for 10d/4. De fire grupper omfatter alle borgere mellem 16 og 49 år.

Forbundet med usikkerhed

Sundhedsstyrelsen forventer dog kun, at den samlede vaccinationsplan bliver udskudt med en enkelt uge.

Styrelsen understreger dog også samtidig, at der er en vis usikkerhed forbundet med prognosen, da der stadig er uvisheder omkring leverancerne af de forskellige vacciner, der bliver brugt.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, oplyser på et pressemøde mandag, at man i løbet af ugen vil komme med nærmere oplysninger om, hvordan man er kommet frem til de forskellige prognoser og datoer i vaccinationskalenderen.

Tidligere er der kommet en del kritik af kalenderen fra analytikere, som mener, at den nuværende kalender er urealistisk, og at der går langt flere uger, før befolkningen er færdigvaccineret.

I skrivende stund er det kun vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der er i brug i Danmark. Derudover lægger regeringen op til, at det skal være muligt at lade sig vaccinere med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson frivilligt, på trods af at vaccinerne er taget ud af vaccinationsprogrammet.