Vaccine-dilemma: De bestemmer ved skilsmisse

Forældremyndigheden afgør, hvem der bestemmer, om et fælles barn skal have en coronavaccine

Hvem bestemmer, når skilte forældre skal tage stilling til, om deres fælles barn skal coronavaccineres?

Det spørgsmål er der formentlig mange fraskilte forældre, der stiller i øjeblikket, eftersom børn mellem 12-15 år nu bliver indkaldt til vaccination.

Og svaret er ganske simpelt. I skal blive enige, hvis der er fælles forældremyndighed. Og det kan skabe splid mellem fraskilte forældre med forskellige holdninger.

Kirsten Rosenkilde er kontorchef ved Familieretshuset, og hun fortæller, at uenighederne ofte skal løses ved dialog

- Har forældrene fælles forældremyndighed, skal det løses gennem dialog, siger hun til Ekstra Bladet.

- Der følger nogle forpligtelser med, når skilte forældre har fælles forældremyndighed. En af rettighederne og forpligtelserne er, at man skal træffe beslutninger på sit barns vegne. Har man fælles forældremyndighed, er der nogle ting, man skal blive enige om, fortsætter hun.

Familieretshuset erstattede i 2019 Statsforvaltningen og hører budgetmæssigt under Social- og Ældreministeriet.

Nogle af deres hovedområder er blandt andet skilsmisse, separation og forældremyndiged.

- Hvis det kun er den ene, der har forældremyndigheden, er det den pågældende forælder, der bestemmer.

Tilbyder konfliktmægling

Familieretshuset kan ikke bestemme, om der skal gives en vaccine eller ikke, men de kan tilbyde hjælp til skilte forældre, der er uenige.

- Vi kan tilbyde konfliktmægling og prøve at se, om vi kan hjælpe forældrene til at blive enige om, hvad der er bedst for barnet, eller en børnesagkyndige rådgivning. Formålet er det samme, men metoderne er lidt forskellige, fortæller Kirsten Rosenkilde.

- Det er tilbud, der gælder alle forældre, der er uenige om noget, og som falder uden for det, som myndighederne kan træffe afgørelser om, og på den måde se om de kan komme til enighed.

Børnene følger med

Hvis forældrene er uenige om, hvorvidt deres barn skal have en coronavaccine, er det højst sandsynligt ikke den eneste ting, de er uenige om, siger Kirsten Rosenkilde.

- Det er svært at være barn i det, hvis forældrene er uenige i mange forskellige ting. I forhold til corona, der i forvejen giver stor utryghed for mange børn, kan en uenighed om det give anledning til endnu mere utryghed, siger hun.

- Man være opmærksom på, hvordan man håndterer uenigheden som forældre. Barnet følger altid med, selvom forældrene tror, at de ikke gør.

Vi hører gerne fra dig, hvis du står midt i et lignende vaccine-dillema. Brug formularen nedenfor og skriv til os.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip