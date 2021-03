Vaccine fra AstraZeneca sat i bero

Vaccinationerne fra AstraZeneca er sat i bero.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter.

Årsagen er 'en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper,' skriver ministeren.

'Skal undersøges grundigt'

Han skriver, at vaccinen er sat i bero af forsigtighedshensyn.

'Det kan p.t. ikke konkluderes, om der er en sammenhæng,' skriver Heunicke.

'Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt,' lyder det fra ministeren.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at der har været flere indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen.

Et dødsfald i Danmark

Der har været én indberetning med et dødsfald i Danmark, men det kan foreløbig ikke konkluderes, om der er en sammenhæng.

- Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause. Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Bivirkninger: Skal du kontakte din læge? Smerte, hævelse og rødme ved indstiksstedet Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Hvis du efter en vaccine har ondt, der hvor du blev stukket, er det ikke unormalt, at du kan føle lidt ubehag. Og ifølge Tue Flindt Müller, er det ikke noget, som du behøver være nervøs for. - Der, hvor man er blevet stukket, kan man godt få en hævelse og en rødme, der kan vare ved i noget tid. Det er ganske forventeligt, siger Tue. Hævelsen og rødmen bør gå i sig selv igen - gerne inden et par dage. Let hovedpine Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Det er også helt normalt ifølge Tue Flindt Müller, at man kan opleve en let hovedpine efter et vaccinestik. - Der kan være nogen, der oplever en let hovedpine i et par dage - måske sammen med andre influenzalignende symptomer, siger Tue. - Varer det længere tid end to til tre dage, bør du kontakte læge. Utilpashed/kvalme Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Ligesom med en let hovedpine, så er en af de forventelige bivirkninger ved en vaccine, at man kan opleve ubehag i kroppen. Hold øje med det på samme måde som andre influenzalignende symptomer. Varer symptomerne længere end et par dage, så kontakt læge, for så kan det muligvis skyldes noget andet. Feber Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Dette er blandt andet også et influenzalignende symptom, som er en af de kendte og forventelige bivirkninger ved en vaccine. - Varer det længere end to til tre dage, bør du tage kontakt til din læge, siger Tue. - Det kan jo skyldes noget andet. Kulderystelser Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Kulderystelser hører ind under de influenzalignende symptomer, som man forventer, der opstår hos nogle personer, der er blevet vaccineret med en coronavaccine. Der gælder det samme med at kontakte sin læge, hvis det varer ved efter et par dage. Muskelømhed Skal jeg kontakte læge? Ikke med det samme. Muskelømhed hører ind under de bivirkninger, som man forventer, der opstår hos nogle personer, der er blevet vaccineret med en coronavaccine. Der gælder det samme med at kontakte sin læge, hvis det varer ved efter et par dage. Allergiske reaktioner Skal jeg kontakte læge? Ja. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der ved alle vaccinationer en lille risiko for sjældne, kraftfulde allergiske reaktioner - herunder anafylaktiske reaktioner. Disse kan være livstruende, hvis ikke de behandles omgående. Udslet over det hele Skal jeg kontakte læge? Ja. - Hvis du har udslet på hele kroppen efter en vaccine, vil vi gerne, at du reagerer, siger Tue. Udslettet kan komme flere steder på kroppen eller over hele kroppen. Det kan vise sig som finprikket, rødt udslet eller som små øer på arme, ben og nogle gange hals. - Hvis det kun lige er omkring, der hvor man blev stukket, så skal man ikke kontakte læge, men får du det andre steder, skal du ringe, siger Tue Flindt Müller. Voldsom opkast Skal jeg kontakte læge? Ja. Har du voldsomme opkastninger og kvalme efter en vaccine, bør du kontakte læge, mener Tue Flindt Müller. Kraftig hovedpine i flere timer Skal jeg kontakte læge? Ja. - Det er fint, hvis du har en let hovedpine, det må du gerne, men oplever du en kraftig hovedpine, så skal du kontakte din læge, siger Tue Flindt Müller. Den kraftige hovedpine må ikke vare mere end nogle få timer.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har fravalgt AstraZeneca vaccinen, men at vi sætter den på pause. Der er god dokumentation for, at vaccinen er både sikker og effektiv. Men både vi og Lægemiddelstyrelsen er nødt til at reagere på rapporter om mulige alvorlige bivirkninger, både fra Danmark og andre europæiske lande. Det viser, at overvågningssystemet virker, siger han.

Han fortæller, at det er 'vigtigt, at borgerne er trygge ved det tilbud, vi giver dem, og stoler på, at vi kan stå inde for kvaliteten af de vacciner, som vi har i vores program.'

Pause på 14 dage

De europæiske lægemiddelmyndigheder har iværksat en undersøgelse af vaccinen på baggrund af indberetningerne. Pausen med vaccinationerne varer foreløbig i 14 dage. Sundhedsstyrelsen vil sammen med Lægemiddelstyrelsen lave en ny vurdering i uge 12, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Personer, der allerede har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca skal foreløbig vente med deres andet stik.

- Vi er nået rigtigt langt med at vaccinere frontpersonalet i gruppe 4, men vi er ikke i mål. Jeg er meget ked af, at vi nu bliver nødt til at sige til det personale, der allerede har fået første stik, eller som allerede er booket eller inviteret til første stik, at de desværre må vente til senere på foråret eller forsommeren, før de kan blive færdigvaccinerede, lyder det fra Søren Brostrøm.

Det prioriteres nu at give vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna til personer mellem 65 og 84 år, som stadig mangler at blive vaccineret.

Ekstra Bladet har tidligere på dagen fået henvendelser fra flere, der, op til at de modtog vaccinen, fik besked om, at alle vaccinationer med AstraZeneca var aflyst.

Sundhedsstyrelsen afviste at kommentere oplysningerne over for Ekstra Bladet, men det er altså nu bekræftet af Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsen.