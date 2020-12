Vaccine-frygt: Nu er der godt nyt

En bisætning på et pressemøde, hvor direktøren for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz nævnte reaktioner ved coronavaccinen hos visse typer allergikere, fik nok Danmarks voksende gruppe af allergikere til at spidse ører: 'Var de lige dem, der var tale om?'.

Derfor har Ekstra Bladet bedt overlæge i Lægemiddelstyrelsen Kirstine Moll Harboe om detaljeret at forklare, hvilke typer af allergikere, der eventuelt kan få en reaktion.

Snart vil mange andre end Danmarks ældre få tilbud om en vaccination. Foto: Lars Horn/Ritzau Scanpix

- Helt almindelige typer af allergi eller astma vil ikke blive påvirket af vaccinen. Så hverken penicillinallergikere fødevareallergikere, pollenallergikere eller andre i den kategori har noget at frygte. Alle former for vaccine kan give en lille smule ubehag i form af rødme, feber eller lidt hævelse, men det er også alt, og det forsvinder hurtigt. Tilbage er en lille gruppe, som reagerer på en eller flere dele af indholdet i vaccinen, og her er der for stoffet polyethylen glycol, som det er beskrevet i redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen, en risiko for reaktioner, forklarer overlægen.

I Danmark vil der ifølge Kirstine Moll Harboe højest være et par hundrede, som vil reagere på denne type indholdsstof. De fleste ved, at de har denne allergi, og de ved også nu, at vaccinen, som er til rådighed nu, ikke kan bruges af dem.

Kun få allergikere vil ifølge overlæge Kirstine Moll Harboe få reaktioner på grund af Coronavaccinen. Foto: Privat

- For dem, der ikke ved det, og som derfor lader sig vaccinere, vil det ikke være jordens undergang. På samtlige vaccinesteder, skal man sidde mindst et kvarter efter vaccinationen, for at være sikker på, at der ikke kommer reaktioner. Og skulle der dukke reaktioner op - alvorlige eller mindre alvorlige - vil man være i stand til at håndtere det på stedet i form af antihistamin, binyrebark eller en epi-pen med adrenalin. Det skal altså ikke være frygt for allergiske reaktioner, der afholder nogen fra at lade sig vaccinere, fastslår overlægen.

- Indtil nu har vi kun kunnet teste de umiddelbare reaktioner. Vaccinen er jo først lige kommet, så af gode grunde ved vi ikke, hvorvidt der kan opstå allergiske reaktioner på længere sigt. Men den slags er faktisk virkelig sjældent efter vaccinationer, så det er ikke noget, vi forventer ved den her vaccine, fastslår Kirstine Moll Harboe.

13.311 har modtaget første dosis coronavaccine

Hun tilføjer, at der indtil nu blandt de test, der er foretaget forud for godkendelsen af vaccinen, som Danmark har købt, faktisk kun er set to tilfælde i Storbritannien, hvor testdeltagerne fik det halvskidt efterfølgende.

