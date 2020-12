Vaccine godkendt i Storbritannien: Kan tages i brug i næste uge

Covid-19-vaccinen fra Pfizer og BioNTech er blevet godkendt af Storbritanniens svar på Lægemiddelstyrelsen, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

Det bekræfter den britiske regering ifølge flere medier.

Dermed er vejen banet for, at man snart kan begynde at massevaccinere i landet.

Storbritannien er det første land i Vesten, der har godkendt en vaccine mod covid-19. Tidligere har Rusland godkendt deres egen vaccine, som den vestlige verden dog ikke har anerkendt.

'Vaccinen vil blive gjort tilgængelig på tværs af Storbritannien fra næste uge,' lyder det fra den britiske regering ifølge Sky News.

Fra det britiske sundhedsministerium lyder det, at sundhedssystemet i årtier har samlet erfaring i at udrulle store vaccinationsprogrammer, og at de derfor er rustet til at føre den store planlægning ud i livet.

'For at fremme vaccinationsprogrammets succes er det livsvigtigt, at alle fortsætter med at gøre deres del ved at overholde de nødvendige restriktioner i deres område, så vi kan fortsætte med at undertrykke virussen og lade sundhedsvæsnet gøre deres arbejde uden at blive overbelastet,' lyder det fra sundhedsministeriet.

Ministeriet vil inden længe offentliggøre et forslag til, hvordan vaccinen skal prioriteres blandt de grupper, der står først for i forhold til at modtage vaccinen. Det vil sige beboere og ansatte på plejehjem, sundhedspersonale, ældre og andre meget sårbare personer.