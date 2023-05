Vaccine koster 31.000 kroner: 'Spild af skattekroner'

Der er umiddelbart ingen grund til, at corona ligger samfundet til last. Det er nemlig ikke længere en alment farlig sygdom, og vaccinesæsonen sluttede 28. februar.

Alligevel kostede det i Region Sjælland svimlende 31.000 kroner pr. vaccine i marts og april, skriver DR.

Det skyldes, at staten dækkede udgifterne frem til 1. marts, hvor regionerne efterfølgende selv stod med regningen.

Her valgte Region Sjælland fortsat at holde seks vaccinationscentre åbne, og det har kostet skatteyderne i alt 12,3 millioner kroner i marts og april.

I løbet af de to måneder har 256 borgere fået en coronavaccine, og ét stik har derfor i gennemsnit kostet 30.626 kroner.

Spild af skattekroner

Udgifterne til vaccinerne er også noget, der får Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), til at reagere.

Han kalder beløbene 'eksorbitant store' og løsningen fra regionen 'utidssvarende i forhold til opgaven'.

- Det er klart, at der er blevet spildt skattekroner, når man har haft store vaccinationscentre stående bemandet, varmet op og så videre, og der ikke har været nogen i dem, siger han til DR.

I Region Nordjylland har et stik kostet 18.462 kroner, i Region Syddanmark 9.445 kroner, og i Region Midtjylland 9.428 kroner.

Kun Region Hovedstaden har udliciteret opgaven til apotekerne. Her koster et stik kun 229 kroner.

Den dyre Region Sjælland forventer at bruge omkring 10 millioner kroner på vaccineindsatsen i maj og juni - et næsten tilsvarende beløb.

Til DR siger Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland og ansvarlig for vaccinationsindsatsen i Region Sjælland, at man har 'haft en strategi om at sikre et nært tilbud og lige adgang for borgerne'.