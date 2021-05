Vaccine-mix kan volde danskere problemer

Det er ikke givet, at danskere som har fået én dosis med corona-vaccinen fra AstraZeneca og stik nummer to med en vaccine fra Pfizer eller Moderna har lige så frie muligheder for at rejse som andre vaccinerede.

Det skriver TV2.

Det er nemlig op til de enkelte lande, om de vil acceptere en såkaldt krydsvaccination, oplyser Udenrigsministeriet.

- Reglerne herfor varierer fra land til land. Man bør derfor orientere sig om reglerne specifikt for det rejsemål, som man er interesseret i, på den enkelte ambassades hjemmeside, lyder det i en mail fra ministeriet til TV2.

150.000 danskere nåede at få det første stik med AstraZenecas vaccine før den blev droppet af Sundhedsstyrelsen.

Mange lande har dog mulighed for indrejse, hvis man kan fremvise en negativ coronatest, ligesom at landenes retningslinjer kan nå at ændre sig frem mod sommerferien.

Sikkert nok

Selvom det naturligvis ikke var meningen, at forskellige vacciner skulle 'blandes', så har Sundhedsstyrelsen vurderet, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko forbundet med det.

Det har Hans Jørgen Kolmos, professor og overlæge i Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet, tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Det har Sundhedsstyrelsen undersøgt, så det er sikkert nok i relation til bivirkninger. Det, som vi ikke ved nok om endnu, er så, om stik nummer to med Moderna vil give den samme langtids-immunitet, som hvis man havde fået to stik med AstraZeneca, sagde Hans Jørgen Kolmos.

Udenrigsministeriet opdaterer jævnligt de forskellige landes rejsevejledninger på sin hjemmeside.