Vaccine på vej: Nu kommer den næste udfordring

De fleste danskere har en fryser derhjemme. Her er anbefalingen, at der skal være minus 18 grader, når du skal forsøge at holde lørdagskyllingen kold.

Men når det gælder Pfizers coronavirus-vaccine, så skal der bruges stærkere midler. Langt stærkere, og det vil ifølge flere eksperter NBC News har talt med kræve en indsats, der er Herkules værdig. Også i Danmark, der netop har sikret sig omkring to millioner doser via EU's aftale med medicinalgiganten.

Hvis vi når så langt, så kommer den næste udfordring.

Pfizer har meldt ud, at deres vaccine skal opbevares i minus 75 grader, og det vil skabe en kæmpe logistisk udfordring på verdensplan, hvis de får godkendt deres vaccine til brug.

- Det vil være en udfordring i alle omgivelser, fordi hospitaler selv i store byer ikke har opbevaringsfaciliteter til en vaccine på så ultralav en temperatur, har Amesh Adalja fra Johns Hopkins Center for sundhedssikkerhed tidligere sagt til Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pfizer: - Vi er meget tæt på vaccine-godkendelse

Dansk Harvard-professor bekymret: Stof kan hindre vaccine

Kompliceret logistik

Og spørgsmålene er mange: Hvor skal vaccinen opbevares? Og hvordan skal den transporteres rundt i hele verden fra Pfizers distrubutionscentre i USA, Tyskland og Belgien?

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pfizer Danmark, der henviser til de danske myndigheder, hvis vi skal have en konkret plan for håndtering af coronavirus.

De skriver dog, at de har udviklet detaljerede logistiske planer og redskaber til at understøtte transport, opbevaring og konstant temperaturmonitorering af vaccinen. Her er deres plan.

Her er Pfizers logistiske overblik Pfizers vaccinekandidat skal opbevares ved minus 75 grader celcius.

Pfizer har udviklet innovative løsninger til pakning og opbevaring, som understøtter vaccination i en bred vifte af lokaliteter.

Vi har designet temperatur-kontrollerede opbevaringsenheder, som bruger tøris til at sikre den rette temperatur i op til 10 dage.

Opbevaringsenhederne er på størrelse med en kabinekuffert og vejer cirka 30 kilo, når de er fyldt. De kan genbruges.

Vi anvender temperatur-sensorer i hver opbevaringsenhed, som konstant sender information om lokation og temperatur for hver eneste vaccine-last.

Frysere til ultra-lave temperaturer er tilgængelige fra flere forskellige udbydere i mange forskellige størrelser. Hvis en vaccinations-lokalitet har en fryser til ultra-lave temperaturer tilgængelig, kan vaccinen holde sig i flere måneder før brug.

Kæmpe lager

I USA er planen, at vacciner skal placeres på deres gigantiske lager i Michigan. Her vil store bokse med mellem 5000-10.000 doser vaccine blive lagt i specialdesignet tøris, inden de pakke ned og udstyres med en speciallavet GPS-sensor for at undgå tyveri og andre uforudsete hændelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Pakkerne vil blive sendt i fly til større distributionsknudepunkter og derefter leveret ved hjælp af lastbiler til såkaldte doseringssteder, der kan omfatte hospitaler, ambulante klinikker, særlig opsatte vaccine-lokationer og apoteker', skriver talskvinde hos Pfizer i USA Kim Bencker i en mail til det amerikanske medie.

- Vi har udviklet en detaljeret logistisk plan og værktøjer til at sikre en effektiv vaccine-transport og opbevaring af dem, siger Kim Bencker

Efterfølgende kan vacciner blive opbevaret i tøris-boksene i seks måneder eller fem dage i køleskabet, når de først er taget op. Derudover skal der laves en række specielle glasampuller, da almindelige glasampuller til vacciner vil flække under den ekstreme kulde, som vaccinen kræver.

11 spørgsmål til professoren: Så tæt er vi i virkeligheden på en vaccine

Mathias' hjerne er Danmarks nye corona-våben