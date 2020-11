Vaccine-producent: Vores vaccine virker mod covid-19

Vaccineproducenten Pfizer har produceret en vaccine, som i deres fase 3-forsøg har vist sig at have en effektivitet på 90 procent.

Det oplyser virksomheden ifølge flere amerikanske medier, heriblandt AP.

Oplysningen kommer efter en indledende gennemgang af data fra virksomheden. De forventer derfor senere på måneden at kunne indsende en ansøgning til amerikanske myndigheder om en hastegodkendelse af vaccinen.

Ifølge AP betyder det dog ikke, at en vaccine er lige oppe over, og Pfizer har selv understreget, at de 90 procent kan nå at ændre sig, inden deres tests er overstået. Det er ifølge AP i sig selv usædvanligt at offentliggøre data på så tidligt et stadie, som det er tilfældet.

- Vi er i en position, hvor vi potentielt er i stand til at give noget håb, lyder det fra Bill Gruber, Pfizers vicepræsident for klinisk udvikling, over for AP.

Moskva har problemer med produktion af udstyr til coronavaccinationer

Skal være mindst 50 procent effektiv

Amerikanske myndigheder har tidligere understreget, at det er usandsynligt, at der vil være en vaccine tilgængelig meget før årets udgang, og at vaccinerne vil blive rationeret af myndighederne.

Vaccinen er udviklet af Pfizer i samarbejde med tyske BioNTech, og den er én ud af ti mulige kandidater til en mulig vaccine, som nu er under udvikling.

Foreløbig er der blevet registreret 94 smittede blandt testpersonerne. Pfizers tests vil fortsætte, indtil man har registreret 164 smittede blandt alle testpersoner, hvorefter man vil undersøge, hvor effektiv vaccinen har været. Antallet er aftalt med de amerikanske sundhedsmyndigheder, som har stillet krav om, at en vaccine skal have en effektivitet på mindst 50 procent.

Ingen alvorligt syge

Bill Gruber understreger, at ingen af de testpersoner, der er blevet syge, er blevet alvorligt syge. Han kan imidlertid ikke oplyse, hvor mange af de smittede der var ældre, som er i risikogruppen for at få alvorlige følger covid-19.

Testpersonerne var kun blevet testet for coronavirus, hvis de udviste symptomer, så det er derfor ikke klart, hvorvidt testpersoner kan være blevet smittet uden at udvise symptomer.

I forsøget var der både personer, der havde fået den rigtige vaccine, samt personer, der havde fået placebo. Hverken testpersonerne selv eller forskerne ved på forhånd, hvem der har fået hvad.

Tidligere har Rusland meldt ud, at de har produceret og færdigtestet en vaccine, som virker mod covid-19. Der er dog foreløbig ingen vestlige lande, der har indgået aftaler med Rusland om at købe vaccinen, da man ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at den virker.