Vaccine-rod: De er blevet gjort til skamme

Det klæder ikke de danske myndigheder at fodre danskerne med drypvise, dårlige nyheder i stedet for at sige tingene, som de er, lyder det fra chefstrateg

Først lød meldingen fra regeringen, at de sidste danskere ville være færdigvaccinerede i juni.

Siden er vaccinationskalenderen blevet udskudt igen og igen i takt med, at Moderna har leveret for få vacciner, og at Sundhedsstyrelsen besluttede først at tage AstraZeneca og siden Johnson & Johnson-vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram.

Nu bliver kalenderen igen udskudt med to uger, hvilket skyldes to ting. Moderna leverer for få vacciner, og godkendelsen af CureVac trækker ud.

Men allerede i begyndelsen af maj kunne chefstrateg i Nordea Markets, Andreas Steno, fortælle til Ekstra Bladet, at forventningerne til Curevac var alt for optimistiske.

- Man hænger sin hat på en meget optimistisk antagelse om, at Curevac kommer til at levere store mængder allerede i juni. Det kommer ikke til at ske, lød det klare svar.

Andreas Steno og Nordea Markets følger corona-udviklingen tæt, fordi den har stor indflydelse på de finansielle markeder. Foto: PR

Den forudsigelse ser nu ud til at holde stik.

- Forventningerne til Curevac er blevet gjort til skamme, lyder det tirsdag fra Andreas Steno, som påpeger, at vaccinen endnu ikke har været igennem den afgørende testfase.

Chefstrategen mener, at det skriger til himlen, at myndighederne ikke har været mere realistiske i sine antagelser.

- Den ene af de to ting (Moderna forsinkelser og manglende godkendelse af Curevac, red.) burde man som minimum have vidst, da man lavede sidste udmelding, lyder det.

Bevidst strategi

Hos Nordea Markets lød estimatet i begyndelsen af maj, at vaccinekaldenderen ville blive udskudt seks til otte uger, mens myndighederne mente, at der kun var tale om en fire ugers forsinkelse.

Ifølge Andreas Steno er de forkerte antagelser ikke et udtryk for, at man på daværende tidspunkt ikke vidste bedre. Det handler om at kommunikere strategisk.

- Grunden til, at vaccinekalenderen blev kommunikeret med fire ugers forsinkelse, det var for at få den til at se mere spiselig ud. Det var ren kommunikationsstrategi, lyder det fra chefstrategen.

Stadig for optimistisk

Mandag blev Folketingets partier ifølge Ekstra Bladets oplysninger oplyst, at vaccinekalenderen er udskudt med yderligere to uger, hvilket blev meldt officielt ud tirsdag, og samtidig har regeringen bedt Sundhedsstyrelsen om at genvurdere vaccinen fra Johnson & Johnson.

Men den nuværende vaccinekalender beror fortsat på en antagelse om, at Danmark ikke har Johnson & Johnson-vaccinen til rådighed, og derfor er estimatet stadigvæk for optimistisk, mener Andreas Steno.

- Uden Johnson & Johnson er den stadigvæk for optimistisk. Man vælger drypvis at kommunikere forsinkelserne ud, så de er mere spiselige, Jeg synes ikke, det er særlig kønt for at være ærlig.

Men hvad er det, der gør, at man pludselig skulle tage Johnson & Johnson-vaccinen i brug, når Sundhedsstyrelsen allerede har taget en beslutning om, at den ikke skal anvendes i Danmark?

- Det skyldes formentlig, at vi nu har data fra EU-lande, som vi stoler mere på. Lande, som har et bedre digitaliseringssystem og bedre afrapporteringssystem, forklarer Andreas Steno.