Vaccine-skaber: Hård vinter forude

Der er lys forude, men først skal vi gennem vinteren.

- Den her vinter bliver hård. Vi kommer ikke til at have stor indflydelse på antallet af smittede med vores vaccine denne vinter, siger Uğur Şahin, der er grundlægger af BioNTech, som har lavet en lovende coronavaccine sammen med amerikanske Pfizer, til BBC.

Sommeren vil hjælpe

Allerede næste sommer vil indflydelsen fra den kommende coronavaccine spille ind, og til vinter næste år vil livet vende tilbage til normal, siger Uğur Şahin.

- Hvis alt fortsætter med at gå godt, vil vi begynde at levere vaccinen i slutningen af dette år eller i begyndelsen af næste år. Vores mål er at levere mere end 300 millioner vacciner frem til april, hvilket kan give os mulighed for at få indflydelse, lyder det fra Uğur Şahin, som fortsætter:

- Men den store indflydelse (fra vaccinen, red.) kommer frem til sommeren. Sommeren vil hjælpe os uanset, fordi antallet af smittede vil falde til sommer.

Uğur Şahin er selvsikker omkring deres kommende coronavaccine. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Mange skal vaccineres

For at hverdagen kan vende tilbage til næste vinter, skal så mange, som muligt, vaccineres, siger BioNTech-grundlæggeren.

- Det er essentielt, at vi får et højt antal personer, som bliver vaccineret før efteråret eller vinteren næste år. Det betyder, at immuniteten fra vaccinen skal opnås før næste efterår, siger siger Uğur Şahin til BBC.

- Jeg er helt sikker på, at dette vil ske, fordi der er adskillige virksomheder, som hjælper os med at øge mængden af vacciner, så vi kan få en almindelige vinter næste år, afslutter han.