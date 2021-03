Vaccinebekymring giver mange opkald til praktiserende læger

De praktiserende læger modtager mange opkald fra danskere, der er bekymrede for AstraZeneca-vaccinen mod covid-19.

Det sker, efter at der er rapporteret om mulige alvorlige bivirkninger i form af blodpropper og hjerneblødninger.

Herhjemme er to personer afgået ved døden, efter at de er blevet vaccineret med vaccinen.

En tredje person er indlagt med symptomer på blodprop i hjernen.

- Vi får mange opringninger fra borgere, der er bekymret. Det kan være, de har fået det første stik og ikke ved, om de skal tage imod det andet.

- Det kan også være, de er bekymrede for, om de har taget skade af det første stik, siger Anders Beich.

Han er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, der er de praktiserende lægers lægevidenskabelige selskab.

Vaccinen fra AstraZeneca har været sat på pause herhjemme siden 11. marts for at afklare en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de rapporterede tilfælde af blodpropper.

Sundhedsstyrelsen har bebudet, at man torsdag i denne uge vil melde ud om den fremtidige brug af vaccinen.

Men myndighederne skal ikke forhaste sig, lyder det fra formanden for det lægevidenskabelige selskab.

- Det er ikke sikkert, at vi kan nå at få vidensgrundlaget på plads i løbet af den her uge.

- Så kan det være, at vi kan blive nødt til at forlænge pausen en lille smule.

- Det bedste er at komme med en så solid forklaring som muligt, så vi kan få blotlagt, hvad det er for mekanismer, der er på spil - hvis det altså har noget med vaccinen at gøre.

- Det skal være en virkelig god forklaring, hvis vi skal have vaccinen i gang igen, siger Anders Beich.

Astrazeneca-vaccinen blev sat i bero herhjemme 11. marts.

I Norge er der ligeledes rapporteret om flere dødsfald hos personer, efter at de har modtaget vaccinen.

Også her har lederen af den norske forening for almen medicin, Marte Kvittum Tangen, meldt om udbredt skepsis i befolkningen over for AstraZeneca-vaccinen.

Der er ikke påvist en sammenhæng mellem de alvorlige tilfælde af blodpropper og vaccinen. Hverken i Norge, Danmark eller andre lande.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har gentagne gange sagt, at vaccinen er sikker og effektiv, og at fordelene ved den opvejer ulemperne.

AstraZeneca har også selv afvist, at vaccinen giver en forøget risiko for blodpropper.

I Danmark blev brugen af vaccinen indstillet, efter at en 60-årig kvinde var afgået ved døden.

Lørdag oplyste Region Hovedstaden, at to personer var blevet indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter AstraZeneca-vaccinen.

Den ene er efterfølgende afgået ved døden, oplyste regionen.

Der er ikke oplyst køn og alder på den afdøde. Den anden er en 30-årig kvinde, der er indlagt med symptomer på blodprop i hjernen.

