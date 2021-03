Vaccinebivirkninger: Hvornår skal man kontakte læge?

Der er fuld gang i coronavaccinationerne. Faktisk går sundhedsmyndighederne op i tempo for at få flere vaccineret om dagen. Ligesom med andre vacciner, kan der komme bivirkninger - nogle er ganske normale, mens der skal reageres på andre

Sundhedsmyndighederne træder på speederen og vil vaccinere flere personer om ugen.

Men det betyder, at flere praktiserende læger frygter at blive kimet ned af bekymrede borgere med bivirkninger og reaktioner efter at have modtaget vaccinen. Og det kan blokere telefonlinjerne for folk, der er syge.

Så hvis du står og skal til at modtage en vaccine og er i tvivl om bivirkningerne, kan du læse med her.

For hvad er egentlig alvorlige bivirkninger, som du skal reagere på med det samme, og hvad er helt normale bivirkninger, som du roligt kan pleje selv hjemme under dynen?

Ekstra Bladet har talt med Tue Flindt Müller, der er praktiserende læge og formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, om, hvilke symptomer og bivirkninger du skal være opmærksom på, og hvilke der er normale.

Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er langt de fleste indberettede bivirkninger milde og moderate, og hvis man oplever influenzalignende symptomer, så er det tegn på, at kroppens immunforsvar reagerer på vaccinen.

Hvis du ikke oplever symptomer, så betyder det ikke nødvendigvis, at vaccinen ikke virker. Det er forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer.